Ce acte trebuie să prezinți pentru înregistrarea gratuită a proprietății tale

Mulți proprietari din mediul rural nu știu ce acte trebuie să prezinte pentru înregistrarea gratuită a proprietății lor. Aceștia își pun întrebări precum: Ce acte trebuie să prezint? Sunt acestea suficiente?

Răspunsurile vin în cadrul procesului de înregistrare sistematică, proces în care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe baza documentelor existente.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Ce acte trebuie să prezinți ?

Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică, trebuie să ai la îndemână și să prezinți: