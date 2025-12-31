Prima pagină » Comunicate de presă » Ce acte trebuie să prezinți pentru înregistrarea gratuită a proprietății tale

Ce acte trebuie să prezinți pentru înregistrarea gratuită a proprietății tale

31 dec. 2025, 10:33, Comunicate de presă
Ce acte trebuie să prezinți pentru înregistrarea gratuită a proprietății tale

Mulți proprietari din mediul rural nu știu ce acte trebuie să prezinte pentru înregistrarea gratuită a proprietății lor. Aceștia își pun întrebări precum: Ce acte trebuie să prezint? Sunt acestea suficiente?

Răspunsurile vin în cadrul procesului de înregistrare sistematică, proces în care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe baza documentelor existente.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Ce acte trebuie să prezinți ?

Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică, trebuie să ai la îndemână și să prezinți:

  • actele care atestă dreptul de proprietate asupra terenului (și construcției dacă este cazul): orice document juridic care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, contract de schimb, de rentă viageră, titlu de proprietate emis de comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, act de partaj voluntar etc.) în copie legalizată. În cazul comunelor unde nu există notar public, legalizarea actelor se face de către secretarul primăriei.
  • acte de identitate, în copie;
  • acte de stare civilă, în copie, acolo unde este cazul.Legea permite înscrierea gratuită chiar și a construcțiilor fără acte, pe baza constatării situației reale din teren cu prilejul realizării măsurătorilor și a contrasemnării documentelor tehnice.Dacă nu ți s-a eliberat încă titlul de proprietate, dar deții proces-verbal de punere în posesie, trebuie să știi că dreptul tău de proprietate va fi înscris provizoriu. După eliberarea titlului de proprietate, poți solicita la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară intabularea dreptului de proprietate fără a fi necesară întocmirea unei noi documentații cadastrale.Momentul-cheie pentru proprietariDupă realizarea măsurătorilor și identificarea proprietarilor sau posesorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate la sediul primăriei comunei sau într-un alt loc stabilit de primar, pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval este necesar să verifici datele referitoare la imobilul deținut (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.). Dacă observi neconcordanțe, în perioada de afișare poți depune cerere de rectificare pentru corectarea informațiilor.

    De la existența actelor la proprietatea înregistrată oficial

    Prin înregistrarea sistematică, proprietățile sunt înscrise în cartea funciară și este asigurată protecția dreptului de proprietate, siguranţa circuitului juridic civil, precum și protecţia terţilor dobânditori.

    În plus, pentru imobilele care intră în procesul de înregistrare sistematică, este asigurată gratuit dezbaterea succesiunii, plata certificatelor de moștenitor realizându-se de către ANCPI dacă acestea au fost eliberate în termen de doi ani de la sesizarea Camerei Notarilor Publici.

    Astfel proprietatea ta capătă securitate juridică, într-un proces transparent și gratuit.

    Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/

    FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

    PENTRU PROPRIETATEA TA.

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ DESCOPERĂ.ro, site-ul preferat al pasionaților de Știință și Tehnologie din România!
15:12, 29 Dec 2025
DESCOPERĂ.ro, site-ul preferat al pasionaților de Știință și Tehnologie din România!
COMUNICAT ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie
11:54, 28 Dec 2025
ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie
COMUNICAT ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
13:01, 24 Dec 2025
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
COMUNICAT Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică
10:30, 24 Dec 2025
Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică
COMUNICAT Profit Point Network – lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale
15:54, 22 Dec 2025
Profit Point Network – lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale
COMUNICAT Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș
13:53, 22 Dec 2025
Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Vitamina C ajută sau nu la prevenirea răcelii?
TRANSPORT Care este programul metroului din București în noaptea de Revelion 2026
14:10
Care este programul metroului din București în noaptea de Revelion 2026
CONTROVERSĂ Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin. UE acuză Rusia de „sabotare“
13:57
Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin. UE acuză Rusia de „sabotare“
ACTUALITATE SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
13:34
SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
NEWS ALERT Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
13:30
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
TRANSPORT STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
13:27
STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani

Cele mai noi