18 sept. 2025, 21:18, Diverse
Mulți șoferi nu știu nici acum dacă sunt obligați sau nu să oprească atunci când un pieton care vrea să traverseze se află pe sensul opus al străzii. Iar sancțiunile pentru neacordarea de prioritate presupun atât amendă, cât și reținerea permisului de conducere.

Dar Codul Rutier, varianta din 2025, vine cu reguli stricte în ceea ce privește acordarea de prioritate pietonilor. Evident, legea rutieră stabilește clar faptul că pietonii nu au voie să traverseze drumul decât prin locurile special amenajate.

Mai mult, nu trebuie să treacă strada pe diagonală și nici să prelungească timpul de traversare, chiar dacă se află pe trecerea de pietoni, notează Promotor.ro.

În plus, pietonii au obligația de a se asigura înainte de a traversa strada și să facă acest lucru doar după ce au constatat că toate vehiculele au oprit.

Ce spune legea despre traversarea pietonilor

În legea circulație, Art. 72, stabilește următoarele:

  • Pietonii au prioritate doar dacă sunt angajați în traversare prin locuri special amenajate (treceri marcate, semafor verde pentru pietoni);
  • Traversarea trebuie făcută perpendicular, numai prin treceri amenajate. În lipsa acestora, la colțul străzii, dar doar după ce s-au asigurat;
  • Pietonii care traversează neregulamentar (pe roșu, prin locuri nepermise) răspund pentru accidentarea lor, dacă șoferul respectă legea.

Dar există o serie de obligații și pentru conducătorii auto.

«Șoferul trebuie să circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități și 50 km/h în afara localităților […] la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar în imediata apropiere a părții carosabile intenționează să se angajeze în traverseze», conform Art. 123 din OUG 195/2002.

Dacă un pieton intenționează să traverseze pe la trecere, șoferii au obligația de a opri și a-i da prioritate, însă Codul Rutier 2025 stabilește foarte clar în ce situații trebuie să oprești pentru a lăsa pietonul să traverseze.

„Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere […] pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului”, se arată în Art. 135 din legea circulației.

Așadar, se acorsă prioritate la trecerea de pietoni doar persoanelor aflate pe sensul tău de mers. Deci celor care urmează să traverseze din partea dreaptă sau celor care deja au inițiat traversarea din sens opus și se apropie de axul drumului.

Totuși, de ținut cont că nu este ilegal să oprești dacă pietonul vrea să treacă strada de pe sensul opus.

Atenție, dacă ești pe o stradă cu sens unic, ai obligația să oprești, indiferent dacă pietonul traversează din dreapta sau din stânga!

În cazul în care drumul are scuar între sensurile de mers, atunci pietonul are obligația de a se opri pe această insulă și a se asigura înainte de a continua traversarea.

De asemenea, când un pieton se află pe scuar și intenționează să traverseze pe la trecere, șoferii au obligația de a-i da prioritate.

Neacordarea de prioritate pietonilor se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Mediafax
