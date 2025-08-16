TEST IQ | Mutați un singur băț de chibrit, pentru a corecta ecuația: 3 + 1 = 8

La acest sfârșit de săptămână, Gândul îți prezintă un nou test IQ, destul de ușor! Cel puțin, la prima vedere. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit, pentru a corecta ecuația… 3+1 = 8. Atenție, pentru asta, aveți la dispoziție doar 20 de secunde!

Deși poate părea simplu, pentru rezolvarea provocării de astăzi ai nevoie de atenție la detalii și, desigur, de o gândire ageră.

În general, testele de inteligență sunt instrumente standardizate utilizate pentru a evalua diferite aspecte ale capacităților cognitive ale unei persoane, fiind concepute pentru a măsura inteligența generală, adesea denumită IQ (coeficient de inteligență), și pot include o gamă variată de sarcini care vizează abilități precum raționamentul logic, rezolvarea de probleme, gândirea abstractă, memoria și capacitatea verbală.

Iată rezolvarea:

Așadar, este nevoie de o concentrare mare pentru a-l rezolva rapid. Dar, dacă nu ați reușit, vă arătăm noi cum se procedează corect.

Astfel, pentru ca ecuația 3+1=8 să fie corectă, trebuie să muți bățul vertical de la semnul plus (+) și să îl muți la cifra 3. În acest mod, ecuația devine corectă: 9-1=8.

Ce este testul de inteligență

Testul de inteligență este o metodă care face parte din diagnosticul psihologic, stabilind gradul de inteligență al unei personae. Testele pot să stabilească capacitatea cognitive în viața de zi cu zi a unui individ.

Ce este IQ-ul?

IQ-ul înseamnă măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică. Majoritatea oamenilor se situează undeva în jurul vașprii de 100, având o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerate inteligența superioară, iar de la 130 în sus avem o supradotare cognitivă. în sens invers însă, un IQ de 77-85 exprimă un intelect de limită, în vreme ce un IQ sub 70 arată existența unui retard în funcționarea cognitivă.

Cu toate că testele de inteligență standardizate pot să măsoare IQ-ul începând cu vârsta de aproximativ trei ani până la 90 de ani, o evaluare complexă și valoroasă a abilităților cognitive poate fi făcută după vârsta de 6 ani. Pentru a putea lua decizii corecte în ce privește planul educational al unui copil, este important să fie evaluate două componente majore ale inteligenței: cea non-verbală și cea verbală. Mai mult, memoria de lucru și viteza de procesare mentală sunt alte două dimensiuni cognitive cu impact major asupra scorului total IQ.