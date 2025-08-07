Un nou test de logică de tip „găsește diferențele” provoacă internauții să identifice 3 diferențe subtile între două imagini aproape identice cu un câine care stă jos. Doar cei cu o atenție excelentă la detalii pot reuși provocarea în doar 23 de secunde!

Puzzle-urile vizuale de tip „găsește diferențele” revin în forță în mediul online, iar cel mai nou test viral îi provoacă pe utilizatori să găsească 3 diferențe între două imagini cu un câine care pare că stă liniștit pe pământ. La prima vedere, imaginile par identice, însă dacă te uiți cu atenție, vei observa detalii care fac diferența.

Timpul-limită? Doar 23 de secunde.

Este o provocare contra cronometru, iar cei care reușesc să identifice toate diferențele în acest interval dovedesc abilități excelente de observație și o minte ascuțită.

Ai găsit toate diferențele?

Dacă încă mai cauți, grăbește-te: timpul trece rapid! Doar cei mai atenți pot depista cele 3 diferențe în cele 23 de secunde disponibile.

Trei… Două… Una… Timpul a expirat!

Cei care au identificat corect toate diferențele se pot considera posesori ai unui simț vizual de excepție.

Unde erau cele 3 diferențe

Imaginea de mai jos arată exact cele 3 diferențe ascunse între cele două poze. Câte dintre ele ai descoperit corect?

Dacă ți-a plăcut acest test de logică, trimite-l prietenilor și familiei! Vezi cine reușește să treacă provocarea în 23 de secunde și cine are cu adevărat o privire de vultur.

Nu uita să încerci și alte puzzle-uri similare disponibile mai jos – sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena creierul zi de zi!

