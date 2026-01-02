Prima pagină » Actualitate » SONDAJ | Ce așteaptă românii de la 2026. Care ar trebui să fie cea mai mare preocupare a autorităților

SONDAJ | Ce așteaptă românii de la 2026. Care ar trebui să fie cea mai mare preocupare a autorităților

02 ian. 2026, 14:10, Actualitate
SONDAJ | Ce așteaptă românii de la 2026. Care ar trebui să fie cea mai mare preocupare a autorităților

Potrivit unui nou sondaj IRES, aproape patru din zece români anticipează că anul 2026 va fi mai bun pentru ei personal, însă pesimismul la nivel național rămâne dominant, iar încrederea în capacitatea statului de a livra rezultate este scăzută.

Românii nu cer transformări spectaculoase, ci stabilitate, predictibilitate și reducerea costurilor de trai. Dacă 2025 a fost un an al adaptării și rezistenței, 2026 este perceput ca un an al speranței prudente, condiționată de condiții externe și interne favorabile.

Aproape patru din zece respondenți se așteaptă la o situație mai bună în 2026

La nivel individual, aproape patru din zece respondenți se așteaptă la o situație mai bună în 2026, în timp ce o treime estimează că situația lor va rămâne neschimbată, potrivit sondajului. Totuși, optimismul este moderat, deoarece peste un sfert dintre români se tem că anul viitor va fi mai dificil decât cel precedent.

Prioritățile principale ale românilor rămân sănătatea și stabilitatea financiară, în timp ce dorința de reducere a conflictelor sociale și politice este clar exprimată de aproape 20% dintre respondenți. Economia continuă să fie principala sursă de anxietate a oamenilor.

Alte nevoi de bază vizează: creșterea corectitudinii în stat, combaterea corupției și investiții în sănătate, educație, siguranță și apărarea țării. Românii cer de la guvern acțiuni concrete, cum ar fi reducerea prețurilor, însă încrederea în capacitatea autorităților de a gestiona deficitul bugetar și dezechilibrele economice rămâne foarte scăzută.

La nivel național, aproape jumătate dintre români se așteaptă ca 2026 să fie un an mai rău pentru România, iar doar un sfert cred într-o evoluție pozitivă. Războiul din Ucraina este perceput ca un risc de durată: majoritatea respondenților nu anticipează o soluție rapidă, iar unul din cinci se teme de extinderea conflictului în Europa.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Digi24
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina
Cancan.ro
Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un psiholog explică de ce unele cântece ne rămân „blocate” în minte
FLASH NEWS Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra
13:19
Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra
SPORT Gabriela Ruse, DEBUT cu dreptul în Australia! Mai e puțin și începe Australian Open
12:53
Gabriela Ruse, DEBUT cu dreptul în Australia! Mai e puțin și începe Australian Open
JOBURI Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025
12:49
Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025
ULTIMA ORĂ Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute
12:24
Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute
ACTUALITATE Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 
12:20
Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 
STATISTICĂ Cum arată viața oamenilor care nu au certificat de naștere. Milioane de oameni din toată lumea au statut de „apatrid”
12:16
Cum arată viața oamenilor care nu au certificat de naștere. Milioane de oameni din toată lumea au statut de „apatrid”

Cele mai noi