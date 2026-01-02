După mesele bogate de Sărbători, românii consideră shaorma o variantă mai „ușoară” în a doua zi a anului

După mesele bogate de Crăciun și Revelion, românii s-au reorientat spre o mâncare mai ușoară. Cea de tip fast-food pare preferata lor în primele zile ale anului.

Românii au luat cu asalt shaormeriile după Anul Nou

Shaorma este cea mai căutată în aceste zile. Fie că este de pui sau mixtă, trebuie să conțină cât mai multe sosuri. Teoretic, specialiștii recomandă ca după excesele din ultimele zile, ar trebui să le evităm și să ne îndreptăm atenția spre preparate care sunt mai sănătoase și nu sunt foarte grase.

Şi shaorma este un preparat sănătos, dacă eliminăm sosurile. Oamenii s-au dus în număr mare în mall-uri, chiar dacă frigiderele sunt încă pline, însă acesția ar trebui să ia în calcul varianta unui plan alimentar pentru noul an.

Ce este shaorma și de unde provine

Binecunoscuta shaorma este un produs culinar importat din Orient, extrem de apreciat în ţara noastră. Pregătită sub diverse combinaţii de ingrediente aceasta are o istorie interesantă.

În zona noastră, shaorma diferă doar prin câteva aspecte de forma ei originală. Pe lângă carne, s-au adăugat şi cartofi prăjiţi şi maioneză. În Liban, shaorma se serveşte alături de salate specifice, fattoush şi tabbouleh, alături de sosuri pe bază de năut.

Recomandările autorului: