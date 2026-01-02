Prima pagină » Știri externe » Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi

Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi

02 ian. 2026, 14:20, Știri externe
Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi

Barul-discotecă Le Constellation din Crans-Montana, devastat de un incendiu în noaptea dintre ani, aparține unui cuplu de origine corsicană, Jacques și Jessica Moretti, relatează Il Sole.

Potrivit sursei citate, familia Moretti s-a mutat pe Platoul Valais la începutul anilor 2000, iar în 2015 a preluat Le Constellation, care fusese abandonat de foștii proprietari. În decembrie 2015, mai exact, după o vacanță în oraș, scrie The Mirror.

Conform Corse-Matin, cuplul a transformat localul într-un punct de atracție a vieții de noapte, deosebit de popular în timpul sezonului turistic de vârf. Localul putea găzdui până la 300 de persoane în interior și aproximativ 40 pe terasă.

Registrul Comerțului din Cantonul Valais mai arată că Jessica și Jacques Moretti dețin și alte două afaceri în zonă: Le Senso, un bar-restaurant specializat în hamburgeri în Crans-Montana și localul Le Vieux-Chalet, în satul vecin Lens, care se prezintă ca un „han”, cunoscut pentru specialitățile sale din bucătăria corsicană.

Proprietara, rănită în incendiu

În momentul incendiului, Jessica Moretti se afla în interiorul incintei și a fost rănită, suferind arsuri la un braț. Soțul ei, Jacques Moretti, nu a fost însă prezent, deoarece se afla la o altă afacere administrată de cuplu. Amândoi au fost evident profund afectați de accident.

Pe profilul său de Instagram, privat și fără postări, Jessica Moretti a transmis: „Îmi pare rău pentru familiile care și-au pierdut persoanele dragi.“

Jacques Moretti este originar din Ghisonaccia, în Haute Corsica, în timp ce Jessica Moretti, în vârstă de aproximativ 40 de ani, este originară de pe Coasta de Azur și a locuit anterior la Cannes, studiind între Antibes și Monaco. Cei doi au împreună un fiu.

Tragedia, care a avut loc în timpul sărbătorilor de Revelion, este acum investigată de autoritățile elvețiene, care încearcă să stabilească sursa incendiului și posibila responsabilitate a celor doi proprietari.

Într-un interviu acordat presei locale, soții au fost lăudați ca fiind entuziaști, harnici și „plini de energie” pentru proiectele lor. Se crede că acesta a fost și unul dintre puținele baruri din stațiunea de schi care permitea accesul petrecăreților cu vârsta de 16 ani.

Cele mai noi