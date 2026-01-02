Proiect urbanistic spectaculos și radical. Un orășel european este mutat casă cu casă

Un oraş vechi de 125 de ani este mutat clădire cu clădire, din cauza tasării solului provocate de extinderea cele mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Este vorba de oraşul suedez Kiruna, situat la 145 km nord de Cercul Polar Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale transformări urbane din lume.

Kiruna se mută fizic din cauza tasării solului provocate de extinderea unei vaste mine subterane de minereu de fier. Un nou oraș este construit la aproximativ 3 km est de vechiul centru, într-un proces care se va întinde pe mai multe decenii și ar urma să fie finalizat până în 2035, preia Libertatea.

„Este un loc care pare exotic pentru foarte mulți și, într-un fel, chiar este, dar este și un orășel ca multe altele, care se confruntă cu probleme similare și este puternic dependent de o singură companie”, a declarat Jennie Sjöholm, lector la Universitatea din Göteborg, pentru CNBC.

Satul a supreviețuit doar 125 de ani

Fondat acum 125 de ani pentru a deservi operațiunile miniere de minereu de fier ale companiei de stat LKAB, Kiruna este o comunitate mică ce funcționează atât ca un important centru spațial european, cât și ca sediu al celei mai mari mine subterane de minereu de fier din lume.

„Fiecare locuitor din Kiruna știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne mutăm din casele noastre, deoarece depindem de această industrie minieră”, a declarat Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna.