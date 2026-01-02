Prima pagină » Actualitate » Proiect urbanistic spectaculos și radical. Un orășel european este mutat casă cu casă

02 ian. 2026, 13:23, Actualitate
Biserica din Kiruna, Suedia. Foto Profimedia

Un oraş vechi de 125 de ani este mutat clădire cu clădire, din cauza tasării solului provocate de extinderea cele mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Este vorba de oraşul suedez Kiruna, situat la 145 km nord de Cercul Polar Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale transformări urbane din lume.

Kiruna se mută fizic din cauza tasării solului provocate de extinderea unei vaste mine subterane de minereu de fier. Un nou oraș este construit la aproximativ 3 km est de vechiul centru, într-un proces care se va întinde pe mai multe decenii și ar urma să fie finalizat până în 2035, preia Libertatea.

„Este un loc care pare exotic pentru foarte mulți și, într-un fel, chiar este, dar este și un orășel ca multe altele, care se confruntă cu probleme similare și este puternic dependent de o singură companie”, a declarat Jennie Sjöholm, lector la Universitatea din Göteborg, pentru CNBC.

Satul a supreviețuit doar 125 de ani

Fondat acum 125 de ani pentru a deservi operațiunile miniere de minereu de fier ale companiei de stat LKAB, Kiruna este o comunitate mică ce funcționează atât ca un important centru spațial european, cât și ca sediu al celei mai mari mine subterane de minereu de fier din lume.

„Fiecare locuitor din Kiruna știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne mutăm din casele noastre, deoarece depindem de această industrie minieră”, a declarat Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna.

Deși LKAB este relativ mică la nivel global, compania este extrem de importantă la nivel regional, fiind responsabilă pentru 80% din tot minereul de fier extras în Uniunea Europeană. Pe lângă operațiunile sale de minereu de fier, esențiale pentru producția de oțel, LKAB a identificat recent unul dintre cele mai mari zăcăminte cunoscute de pământuri rare din Europa, consolidându-și poziția în extracția materialelor critice pentru tranziția verde.

Mutarea unui oraș

Există numeroase obstacole în calea relocării cu succes a orașului Kiruna, inclusiv preocupări politice, economice și de mediu. Atât municipalitatea, cât și LKAB au cerut un sprijin financiar mai mare din partea statului, precum și eliberarea de terenuri suplimentare pentru a permite transformarea. Alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la relația dintre exploatarea resurselor și sustenabilitatea comunității, în special în ceea ce privește impactul asupra creșterii renilor și culturii populației indigene Sami.

Relocarea orașului, planificată inițial în 2004, a atras atenția internațională în august 2025, odată cu mutarea spectaculoasă a bisericii emblematice Kiruna. Clădirea din lemn, veche de 113 ani, a fost mutată în întregime pe remorci specializate, pe parcursul a două zile. În aceeași perioadă, LKAB a anunțat că extinderea minei va necesita relocarea suplimentară a 6.000 de persoane și 2.700 de locuințe. Compania estimează costuri de despăgubire de 22,5 miliarde coroane suedeze (aprox. 2,4 miliarde de dolari) în următorii 10 ani.

Niklas Johansson, vicepreședinte senior pentru afaceri publice și relații externe la LKAB, a declarat pentru CNBC că persoanelor relocate li se oferă valoarea de piață a proprietății plus 25% sau construirea unei locuințe noi. Aproximativ 90% au ales o casă nouă. „Problema este că municipalitatea locală are foarte puțin teren pe care îl deține sau pe care îl poate face construibil din punct de vedere administrativ”, a spus Johansson.

Mai frig cu până la 10 grade

Un aspect care îngrijorează este faptul că noul oraș Kiruna ar putea fi cu până la 10 grade mai rece iarna. Un studiu al Universității din Göteborg arată că noul centru este construit într-o zonă unde se acumulează aer rece, cu clădiri înalte și străzi înguste, ceea ce face ca soarele jos de iarnă să ajungă cu dificultate la sol timp de multe luni. 

„Kiruna este un oraș de iarnă, un oraș arctic. Iernile sunt lungi. Diferența dintre -15°C și -25°C este foarte mare”, a spus Sjöholm. „Dacă este foarte frig, confortul uman scade, iar lucrurile devin mai fragile”, a adăugat ea.

