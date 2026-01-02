Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș

Doi schiori au declanșat accidental, vineri, o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș.

Potrivit Salvamont Sibiu, în zona Bâlea Lac s-a produs vineri o avalanșă de mari dimensiuni. Aceasta a fost declanșată accidental de doi schiori care se aflau în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Din fericire, aceștia nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță.

Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri. A pornit din zona superioară și a ajuns dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să verifice buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană și să evite practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat.

„Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”, arată salvatorii montani.

