Statul român solicită despăgubiri de peste 80 de milioane de euro pentru întârzierile trenurilor Alstom

02 ian. 2026, 13:29, Actualitate
Statul român cere penalități de peste 415 milioane de lei companiei Alstom pentru livrarea întârziată a trenurilor Coradia Stream, potrivit datelor furnizate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Disputa dintre cele două părți a ajuns la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, relatează Adevărul.

La doi ani după termenul la care 37 de rame electrice Alstom Coradia Stream ar fi trebuit să circule pe rețeaua feroviară din România, doar 10 unități au fost livrate, iar dintre acestea numai șase se află efectiv în circulație. Penalitățile calculate de experții contractați de statul român au depășit pragul de 415 milioane de lei, fără TVA.

Contract de 2,42 miliarde de lei

Contractul dintre ARF și Alstom a fost semnat în martie 2022 pentru primele 20 de rame electrice, fiind suplimentat ulterior cu încă 17 unități. Valoarea totală a achiziției, care include și mentenanța pe o perioadă de 15 ani, se ridică la 2,42 miliarde de lei, fără TVA.

Conform calendarului inițial, primul tren trebuia livrat în 2023, iar toate cele 37 de unități până la finalul anului 2024. Întârzierile au fost puse de Alstom pe seama problemelor de aprovizionare generate de pandemie și de războiul din Ucraina. Prima ramă a ajuns în România abia în decembrie 2023.

În septembrie 2024, ARF și Alstom au semnat un act adițional prin care termenul de livrare a fost extins până în decembrie 2025. „Documentul în cauză modifică elementele legate de durata contractului și prevede unele clauze contractuale care să permită punerea, temporară, în funcțiune cu călători a RE-IR TS3, ce va fi livrată de Alstom și face obiectul CSP aprobat prin HG nr.1328/28.12.2023, în vederea circulației temporare cu călători pe calea ferată din România. Astfel, trenurile livrate de Alstom sunt preconizate a intra în circulația cu călători, în baza livrării întregului lot de 37 de trenuri și obținerii autorizațiilor de tip și de introducere pe piața din România, în perioada noiembrie 2024 – decembrie 2025”, transmitea ARF la acel moment.

Alstom a sesizat Curtea de Arbitraj Comercial Internațional

La finalul anului 2025, doar 10 rame fuseseră livrate, dintre care șase circulau cu pasageri, iar patru se aflau încă în proceduri de omologare. După schimbarea conducerii ARF, noua administrație a reluat calculul penalităților conform termenelor inițiale. Firma de consultanță Egis a stabilit penalități totale de 415,3 milioane de lei, fără TVA.

Alstom a contestat aceste sume și a sesizat Curtea de Arbitraj Comercial Internațional. „Această situație, privind penalitățile de întârziere, face obiectul Cererii de arbitrare depusă de Alstom la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.”, a transmis ARF la solicitarea sursei citate.

Cazul a stârnit reacții dure din partea societății civile, Asociația Pro Infrastructură avertizând că un conflict prelungit ar putea compromite viitoarele achiziții de material rulant nou pentru România.

