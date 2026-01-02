Româncă născută în Haiti, atacată pentru culoarea pielii: răspunsul ei tranșant despre identitatea culturală

O tânără româncă care s-a născut în Haiti și a crescut în România, trăiește în prezent în Zanzibar. Ea a devenit virală pe rețelele sociale după ce a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, să fii român. Chiar dacă viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este România și vorbește despre identitate dincolo de culoarea pielii sau locul nașterii.

„Dacă mă întrebi pe mine unde este acasă, îți voi răspunde întotdeauna România”, spune ea.

Mesajul unei românce născute în Haiti pentru cei care o atacă din cauza culorii pielii

Tânăra a atras atenția asupra valului de comentarii rasiste pe care le-a primit în online, după ce s-a declarat româncă. Printre mesajele primite se numără afirmații precum: „Nu ești româncă, ești o cioară” sau „Român ești prin sânge, nu printr-o hârtie”.

„De câteva zile primesc o avalanșă de astfel de comentarii și cred că e momentul să lămurim ceva. Oricât v-ar enerva sau ați rescrie ce am spus, eu sunt româncă în acte — adică am cetățenie română — și asta înseamnă legal, nu cultural. Vreau să se înțeleagă clar un lucru: identitatea culturală nu se măsoară în sânge, ci se formează din limba pe care o vorbești, locul în care ai crescut și oamenii care te-au format. Sunt româncă în acte, adică am cetățenie română — legal, nu simbolic”, explică ea.

Tânăra le-a transmis că nu încearcă să ia nimănui identitatea și chiar a menționat că vorbește română mai corect decât mulți dintre cei care o atacă în online.

„Când spun că sunt româncă în acte, fix la asta mă refer: că nu iau nimănui identitatea. Realitatea este că în buletin, în pașaport și în certificatul de naștere am cetățenie română. M-am născut în altă țară, am alte rădăcini, dar am crescut în România. Am învățat limba, cultura și valorile. Am mers la școală acolo, m-am format printre români și am drepturile și obligațiile oricărui cetățean român.

Nu că vreau să mă laud, dar, culmea, vorbesc mai bine în română decât mulți dintre cei care se scandalizează că o vorbesc”, a transmis tânăra.