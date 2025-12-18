Prima pagină » Diverse » Teste IQ » TEST IQ | 19 + 5 = 10 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | 19 + 5 = 10 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

18 dec. 2025, 16:37, Teste IQ
TEST IQ | 19 + 5 = 10 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Este timpul pentru un exercițiu care să vă pună mintea și atenția în mișcare. Ne vom testa abilitățile, iar azi poți face acest lucru prin rezolvarea unui test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție. Testul propus nu este neapărat simplu, iar puțini sunt cei care reușesc să identifice răspunsul corect într-un relativ scurt. Numai geniile pot să ofere răspunsul în numai câteva secunde.

Testul de azi are o dificultate ridicată și pentru a-l rezolva ai nevoie de atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Cei care vor reuși să rezolve testul sunt catalogați drept genii.

Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit.

Recomandarea autorului: Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 4 – 9 = 1

Recomandarea video

Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au observat cum o stea neutronică adormită „s-a trezit la viață”
EMISIUNI Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
17:49
Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
FLASH NEWS Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene
17:33
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene
ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
ULTIMA ORĂ Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România

Cele mai noi