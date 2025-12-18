TEST IQ | 19 + 5 = 10 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Este timpul pentru un exercițiu care să vă pună mintea și atenția în mișcare. Ne vom testa abilitățile, iar azi poți face acest lucru prin rezolvarea unui test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție. Testul propus nu este neapărat simplu, iar puțini sunt cei care reușesc să identifice răspunsul corect într-un relativ scurt. Numai geniile pot să ofere răspunsul în numai câteva secunde.

Testul de azi are o dificultate ridicată și pentru a-l rezolva ai nevoie de atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Cei care vor reuși să rezolve testul sunt catalogați drept genii.

Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit.

