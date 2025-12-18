Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”

În cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache și transmisă live de Gândul, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a prezentat atmosfera de dinainte de asasinarea lui Nicolae Ceaușescu, începând cu evenimentele de la Timișoara, și a explicat cine au fost principalii actori implicați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea creionează atmosfera ultimelor zile dinaintea căderii regimului comunist, din decembrie 1989. De asemenea, ea vorbește despre actorii politici implicați și despre modul în care s-au poziționat aceștia în contextul tranziției de la un regim la altul.

„Lui Stănculescu nu îi putem atribui, până în 22 decembrie, acea întoarcere a armelor, ca să mă exprim ca despre 23 august. Pentru că marele general, care făcea avioane în timpul procesului, la Timișoara strălucise în a executa ordinele lui Ceaușescu. Dacă ar fi știut că lucrurile se vor întâmpla așa cum a urmat, s-a dus el la Timișoara și și-a pus piciorul în ghips.”

Istoricul prezintă atmosfera ca fiind de-a dreptul nebunească, marcată de deschiderea granițelor pe de o parte și de confuzia generalizată pe de altă parte.