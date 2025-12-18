Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică

Un pod peste fluviul Nistru, situat pe traseul Odesa-Reni, a fost lovit în această seară de drone explozive în urma unui atac aerian asupra Ucrainei. Incidentul a declanșat o alertă a Poliției de Frontieră, care a anunțat măsuri imediate de securitate. Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră, care a precizat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată.

Drone au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru.

Transgaz a dat un comunicat de presă prin care a anunțat că nu a fost afectată conducta transbalcanică.

”Va informez ca jurul orei 17.00 au avut loc atacuri ruse in zona Maiak-Palanca din Ucraina, la granita cu RM . A fost bombardat podul peste Nistru ce face legatura intre RM si UKR . Infrastructura de gaze ( transonul transbalcanic ) este amplasata la distanta de aprox 30 km si nu este afectata. Angajatul VMTG ( preluat de la MTG ) care supravegheaza PI Grebenike nu a putut trece in RM si a rasmas in UKR pana la deblocarea punctului vamal Palanca”.

Două puncte de trecere a frontierei dintre Moldova și Ucraina a fost închise

Operațiunile la două puncte de control de la granița dintre Ucraina și Republica Moldova au fost suspendate în urma unui atac cu dronă rusească asupra singurei autostrăzi din sudul regiunii Odesa. Poliția de Frontieră informează cetățenii că funcționarea punctelor de control Palanca-Maiaky-Udobne și Tudora-Starokozache a fost suspendată și recomandă cetățenilor să evite deplasările în zona specificată. În prezent, nu se știe cât de grave sunt pagubele suferite la traversarea podului peste Nistru.

Recomandările autorului: