Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți numărul ascuns în această iluzie optică. Indiciu: Are două cifre

Dacă îți plac jocurile de inteligență și provocările vizuale, acest puzzle este făcut pentru tine. Pune-ți la treabă viziunea perfectă și încearcă să găsești numărul ascuns în acest fundal grafic, înainte ca timpul să se termine. Trebuie să găsiți numărul ascuns într-un timp limită de 21 de secunde. Acest test captivant de stil optic este o modalitate excelentă de a-ți relaxa mintea, menținând-o în același timp activă, ageră și distrată.

Puzzle-urile cu iluzii optice sunt cunoscute ca fiind provocări cerebrale distractive și fascinante, concepute în așa fel încât să-ți facă feste atât ochilor, cât și minții. Aceste puzzle-uri te pot face să vezi lucrurile diferit față de cum sunt ele în realitate. Uneori, s-ar putea să vezi o formă care nu există cu adevărat sau să ratezi ceva ce este chiar în fața ta.

Aceste puzzle-uri funcționează datorită modului în care creierul nostru încearcă să înțeleagă ceea ce vede, pe baza tiparelor și experiențelor trecute. Iluziile optice folosesc adesea inteligent culorile, liniile, umbrele și unghiurile pentru a-ți deruta percepția, scrie jagranjosh.com, care prezintt o altă iluzie optică provocatoare care a luat cu asalt internetul.

Uitați-vă cu atenție la imaginea de mai sus și veți fi martorii unei texturi grafice uluitoare, care arată foarte captivant și enigmatic. Cu toate acestea, aparențele vă pot înșela! Trebuie să vă uitați cu atenție la această imagine pentru a găsi un număr ascuns. Provocarea este să găsiți acel număr. Acest puzzle pare cu siguranță simplu, dar poate deruta chiar și cele mai ascuțite minți ale puzzle-urilor.

Aveți abilitățile perfecte pentru a găsi unde se ascunde numărul? Dar, înainte de a vă cufunda în acest puzzle și a căuta răspunsul, avem o întorsătură pentru voi care va face acest puzzle puțin mai interesant.

Aveți abilitățile de observare ale unui detectiv? Dacă da, atunci porniți ceasurile și găsiți cuvântul ascuns înainte de a se termina 21 de secunde! Ai găsit numărul ascuns care se ascunde răutăcios în imagine?

Mărește imaginea: Instinctul de bază pentru a găsi un obiect/animal/cuvânt ascuns într-o imagine este să mărești imaginea, astfel încât elementele să fie clare. De asemenea, poți roti imaginea în orice direcție și să încerci să cauți numărul!

Deci, ai găsit numărul ascuns? Dacă da, felicitări Sherlock! Abilitățile tale de observare au dat roade.

Dacă nu ai reușit să găsești numărul ascuns, nu-ți face griji, derulează înapoi în partea de sus și încearcă să găsești răspunsul corect.

Pentru cei curioși de răspuns, derulează în jos pentru a vedea unde se ascunde exact numărul…