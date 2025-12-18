Strategia Recorder:„jocul” generalităților. Interviuri cerute despre justiție, nu despre acuzații

O serie de documente publicate pe Facebook de fostul judecător, Cristian Danileț, un susținător al taberei USR/ Rezist din Justiție și luate din documentarul Recorder, indică faptul că jurnaliștii au solicitat punct de vedere de la ÎCCJ și de Curtea de Apel înainte de publicarea filmului controversat „Justiție capturată”, dar judecătorul nu menționează și modul cum a fost cerut punctul de vedere șefilor de instituții.

Filmul controversat „Justiție capturată” a fost difuzat pe 9 decembrie 2025, de platforma Recorder, iar punctul de vedere al celor acuzați în material până pe 28 noiembrie 2025.

Așa cum arată și fostul judecător Cristian Danileț, judecătoarele Liana Arsenie, Sabina Adominței și Adriana Pencea de la Curtea de Apel București – mulțumesc și asigură Recorder „de întreaga considerație pentru interesul manifestat față de activitatea instituției”, dar le transmit jurnaliștilor că nu pot da curs cererii având în vedere volumul de activitate al instanței, „pe viitor asigurându-vă” de toată disponibilitatea”.

„Agenda încărcată a președintelui instanței” este invocată și de șefa ÎCCJ, Lia Savonea, atunci când nu dă curs invitației Recorder „de realizare a interviului”, așa cum arată și Danileț.

Ce nu spun însă cei din tabăra USR/ Rezist este că judecătorilor Curții de Apel sau ÎCCJ nu li s-a transmis că jurnaliștii realizează un documentar „Justiție capturată”. Nu li s-a transmis nici că în material se fac acuzații la adresa lor, 80% din film fiind despre acuzații punctuale, specifice, care vizează persoane din Curtea de Apel București și ÎCCJ.

Invitația făcută de Recorder a fost una generală, formulată în termen vagi:

„Având în vedere că în acest moment documentăm un material despre problemele sistemului judiciar și că, în ultimul deceniu ați ocupat funcții importante în acest domeniu, vă rugăm să ne acordați un interviu video pentru a ne răspunde la câteva întrebări punctuale”.

Aceasta ar fi fost modalitatea prin care Recorder a făcut pe 17 noiembrie 2025 invitația către ÎCCJ.

Recorder a cerut interviuri cu caracter general privind „problemele din sistemul judiciar”, fără să ceară puncte de vedere specifice pe aspectele pentru care a acuzat persoane din cele mai importante instanțe din România.

