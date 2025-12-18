Numerele extrase la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025. Report la Joker – categoria I de peste 8,46 milioane de euro

Joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 21 decembrie 2025.

La tragerile loto de duminică, 14 decembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 18 decembrie 2025:

Joker: 44, 29, 27, 41, 34 (+9)

Noroc Plus: 817758

Loto 5 din 40: 31, 11, 22, 1, 7, 35

Super Noroc: 130473

Noroc: 8457179

Loto 6 din 49: 12, 33, 30, 7, 17, 49

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 18 decembrie 2025

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a III-a în valoare de 59.631,71 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Botoșani și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 95.315,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 474.932,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.