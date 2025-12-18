Primele declarații ale lui Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „E nevoie de studiile pe care le am la MApN/Există război hibrid”

Radu Miruță a făcut declarații la Prima News despre preluare portofoliului de ministru al Apărării.

„A fost o propunere a colegilor mei din conducerea partidului, care mă onorează. În cele șase luni la Ministerul Economiei am demonstrat că pot pune pe picioare o instituție care nu prea funcționa”, a spus Miruță.

Despre lipsa studiilor în domeniul Apărării el spune: „Studiile pe care le am încadrează un profil tehnic de care apreciez că este nevoie parțial să fie gestionat la MApN. Există un război hibrid”

Știre în curs de actualizare