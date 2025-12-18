Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a oferit o analiză elaborată a principalelor grupuri de disidență care s-au dezvoltat în umbră, în anii dictaturii ceaușiste. Deși activitatea lor era atent monitorizată de Securitate, aceste facțiuni au pregătit subtil terenul pentru mutarea de regim radicală din 1989.

Anterior grupării care i-a avut ca lideri pe Ion Iliescu și Virgil Măgureanu (detalii AICI), o altă facțiune importantă a fost cea formată din generalul Nicolae Militaru și un anume Costea, protagnist în dosarul Corbii 2.. În final Costea este încarcerat. Urmăriți aici integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache

Enigmaticul Pancea a fost implicat în atacul de la Brăila din 1989, soldat cu 42 de victime

La rampă ies și personaje de factură militară, dintre care se remarcă Marin Pancea. Este un alt personaj foarte interesant, cu studii în URSS, documentat agent sovietic.

„E documentat agent sovietic. După ce fusese atașat militar la Belgrad, Paris, Bruxelles și Rabat, este numit șef de catedră la Academia Militară. Nu cred că știuse Măgureanu că fusese documentat agent sovietic. După ce Militaru în 1990, el fiind la Academia Militară, în 1988 a fost mutat disciplinar la Brăila, la Comisariatul Militar. Dar ce face acest Marin Pancea? În Brăila fiind, când aude de fuga lui Ceaușescu, preia conducerea garnizoanei Brăila. În urma acțiunilor speciale, la Brăila au fost ucise 42 de persoane, 99 rănite în 22-25 decembrie. Și Pancea este avansat în grad și numit șef al Direcției Informației Militare din Marele Stat Major și ulterior Consilier Prezidențial și Secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Țării”, a explicat istoricul în studioul Gândul.

Cele două grupuri s-au intersectat, făcând joncțiunea în 1984, a mai precizat Lavinia Betea.

Comandorul Radu Nicolae – un escroc patentat al epocii comuniste, condamnat la închisoare

Cunoscutul istoric a mai menționat și alți membri marcanți ai acestor mișcări de rezistență, printre care un personaj pitoresc.

„Comandorul Radu Nicolae e un personaj de vis. Ofițer de marină, studii de specializare la Leningrad racolat tot în grupul acesta, la Baku.Din 64 membru în Consiliul Politic al Marinei Militare, grad de comandor. În 84 îl trec în rezervă și devine un mare țepar. Cred că este un om cu o anumită sociopatie. A făcut tot felul de escrocherii prin lumea respectivă. Le promitea la diverși că-i trimite la studii în Uniunea Sovietică, că procură arme, cerea bani, că le procură nu știu ce ARO. În 87 condamnat la 8 ani de închisoare, dar eliberat înainte de termen. După nu mai vor să știe nici Iliescu, nici Militaru de el. Îl găsim și în jurnalul lui Rațiu.”

Grupul lui Ioniță. Fostul ministru al Armatei ar fi avut o moarte provocată

Un alt grup marcant al epocii a fost cel al lui Ioniță, cadru militar important al epocii, în care mulți români și-au pus speranțe că va contribui la căderea regimului. Însă, acesta a avut parte de o moarte suspectă.

„Ioniță ar fi fost personajul în care ceilalți puteau să-și spună speranțele, pentru că nu s-ar fi putut face o schimbare de regim în forță fără aport militar. Și acest Ioniță, eu am prefațat însemnările lui Ioniță. Mi le-a dat soția lui, el a murit în 87, ea bănuia că a fost o moarte provocată. A fost ministrul Armatei, tot cu studii în URSS. Un personaj foarte iubit de armată.Și memoriile soției lui, Cecilia Ioniță, care mi-a povestit și pot să vă citez: Cum au făcut joncțiunea cele două grupuri? Se întâmplă în 1984. Dar înainte îl cunoaște Virgil Măgureanu pe Ioniță datorită comandorului Radu Nicolae”, a mai explicat Lavinia Betea.

