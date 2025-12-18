Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu

Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu

18 dec. 2025, 19:22, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a oferit o analiză elaborată a principalelor grupuri de disidență care s-au dezvoltat în umbră, în anii dictaturii ceaușiste. Deși activitatea lor era atent monitorizată de Securitate, aceste facțiuni au pregătit subtil terenul pentru mutarea de regim radicală din 1989. 

Anterior grupării care i-a avut ca lideri pe Ion Iliescu și Virgil Măgureanu (detalii AICI), o altă facțiune importantă a fost cea formată din generalul Nicolae Militaru și un anume Costea, protagnist în dosarul Corbii 2.. În final Costea este încarcerat. Urmăriți aici integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache

Enigmaticul Pancea a fost implicat în atacul de la Brăila din 1989, soldat cu 42 de victime

La rampă ies și personaje de factură militară, dintre care se remarcă Marin Pancea. Este un alt personaj foarte interesant, cu studii în URSS, documentat agent sovietic.

„E documentat agent sovietic. După ce fusese atașat militar la Belgrad, Paris, Bruxelles și Rabat, este numit șef de catedră la Academia Militară. Nu cred că știuse Măgureanu că fusese documentat agent sovietic. După ce Militaru în 1990, el fiind la Academia Militară, în 1988 a fost mutat disciplinar la Brăila, la Comisariatul Militar.

Dar ce face acest Marin Pancea? În Brăila fiind, când aude de fuga lui Ceaușescu, preia conducerea garnizoanei Brăila. În urma acțiunilor speciale, la Brăila au fost ucise 42 de persoane, 99 rănite în 22-25 decembrie. Și Pancea este avansat în grad și numit șef al Direcției Informației Militare din Marele Stat Major și ulterior Consilier Prezidențial și Secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Țării”, a explicat istoricul în studioul Gândul. 

Cele două grupuri s-au intersectat, făcând joncțiunea în 1984, a mai precizat Lavinia Betea.

Comandorul Radu Nicolae – un escroc patentat al epocii comuniste, condamnat la închisoare

Cunoscutul istoric a mai menționat și alți membri marcanți ai acestor mișcări de rezistență, printre care un personaj pitoresc.

Comandorul Radu Nicolae e un personaj de vis. Ofițer de marină, studii de specializare la Leningrad racolat tot în grupul acesta, la Baku.Din 64 membru în Consiliul Politic al Marinei Militare, grad de comandor. În 84 îl trec în rezervă și devine un mare țepar. Cred că este un om cu o anumită sociopatie. A făcut tot felul de escrocherii prin lumea respectivă. Le promitea la diverși că-i trimite la studii în Uniunea Sovietică, că procură arme, cerea bani, că le procură nu știu ce ARO. În 87 condamnat la 8 ani de închisoare, dar eliberat înainte de termen. După nu mai vor să știe nici Iliescu, nici Militaru de el. Îl găsim și în jurnalul lui Rațiu.

Grupul lui Ioniță. Fostul ministru al Armatei ar fi avut o moarte provocată

Un alt grup marcant al epocii a fost cel al lui Ioniță, cadru militar important al epocii, în care mulți români și-au pus speranțe că va contribui la căderea regimului. Însă, acesta a avut parte de o moarte suspectă.

„Ioniță ar fi fost personajul în care ceilalți puteau să-și spună speranțele, pentru că nu s-ar fi putut face o schimbare de regim în forță fără aport militar. Și acest Ioniță, eu am prefațat însemnările lui Ioniță. Mi le-a dat soția lui, el a murit în 87, ea bănuia că a fost o moarte provocată. A fost ministrul Armatei, tot cu studii în URSS. Un personaj foarte iubit de armată.Și memoriile soției lui, Cecilia Ioniță, care mi-a povestit și pot să vă citez: Cum au făcut joncțiunea cele două grupuri? Se întâmplă în 1984. Dar înainte îl cunoaște Virgil Măgureanu pe Ioniță datorită comandorului Radu Nicolae”, a mai explicat Lavinia Betea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

De ce a refuzat Iliescu să semneze Scrisoarea celor 6 din martie 1989. Lavinia Betea explică legătura fostului președinte cu Virgil Măgureanu

Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”
18:35
Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”
EMISIUNI Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
17:49
Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
EXCLUSIV Ciprian Ciucu îi suflă în ceafă lui Nicușor Dan. Doru Bușcu: Este o declarație de început de război
12:23
Ciprian Ciucu îi suflă în ceafă lui Nicușor Dan. Doru Bușcu: Este o declarație de început de război
EXCLUSIV Doru Bușcu despre lupta din justiție: S-a creat un război pentru a justifica acțiuni care țin de inversarea puterii
17:59
Doru Bușcu despre lupta din justiție: S-a creat un război pentru a justifica acțiuni care țin de inversarea puterii
CONTROVERSĂ Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație
17:06, 17 Dec 2025
Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Descoperire arheologică fabuloasă: Scoicile care cântau acum 6.000 de ani
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale lui Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „E nevoie de studiile pe care le am la MApN/Există război hibrid”
19:18
Primele declarații ale lui Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „E nevoie de studiile pe care le am la MApN/Există război hibrid”
ALERTĂ Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică
19:04
Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică
FLASH NEWS Strategia Recorder:„jocul” generalităților. Interviuri cerute despre justiție, nu despre acuzații
19:01
Strategia Recorder:„jocul” generalităților. Interviuri cerute despre justiție, nu despre acuzații
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025. Report la Joker – categoria I de peste 8,46 milioane de euro
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025. Report la Joker – categoria I de peste 8,46 milioane de euro
FLASH NEWS Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene
17:33
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene
ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer

Cele mai noi