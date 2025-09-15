Test IQ cu chibrituri | Mută un singur băț și corectează exercițiul 8-5=11

GÂNDUL vă propune pentru azi, 15 martie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? Mută un singur băț de chibrit și corectează exercițiul 8-5=11.

Testul ales pentru dumneavoastră este unul simplu: va trebui să mutați un singur băț de chibrit pentru a transforma exercițiul 8-5=11 într-un rezultat corect.

Cui nu-i place să rezolve tot felul de puzzle-uri, mai ales dintre cele care reprezintă adevărate provocări?

La ce ajută testul cu bățul de chibrit

Unul dintre cele mai distractive teste de inteligență este cel care folosește chibrituri pentru a obține numărul dorit prin simpla mutare a bețelor.

Acest test IQ propus pentru azi necesită o gândire ageră, un raționament logic și atenție la detalii, scrie jagranjosh.com.

Următorul test poate fi rezolvat doar de cei mai inteligenți dintre noi, dar cine reușește demonstrează o claritate vizuală excepțională și un nivel ridicat de capacitate cognitivă. Se spune că doar persoanele care au abilități cognitive foarte bine dezvoltate își dau seama cu rapiditate ce băț de chibrit trebuie mutat.

Acest test reprezintă o provocare fascinantă și captivantă care îți testează atât abilitățile perceptive, cât și coeficientul de inteligență (IQ).

Finalizarea sarcinii într-un interval de timp cât mai scurt nu numai că prezintă priceperea cuiva, dar reflectă și un IQ ridicat, deoarece demonstrează capacitatea de a procesa și analiza informațiile rapid și precis.

Printr-o singură manevră, obțineți rezolvarea acestui test, care a dat destule bătăi de cap multor oameni.

Rezolvarea testului de azi o găsiți în imaginea de mai jos și, la o privire mai atentă, veți observa că nu a fost nimic complicat, răspunsul corect depinzând doar de multă concentrare și un ochi ager pentru detalii.

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane. Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ulterior, guvernul SUA a folosit versiuni modificate ale acestor teste în timpul Primului Război Mondial. Liderii forțelor armate știau că dacă oameni necalificați vor intra în luptă acest lucru ar putea fi periculos. Așa că au folosit testele pentru a ajuta la găsirea candidaților calificați. Armata continuă să facă acest lucru chiar și în ziua de astăzi.

Testele IQ au multe scopuri diferite, notează Joel Schneider, psiholog la Universitatea de Stat din Illinois. Unele teste de IQ au fost concepute pentru a evalua copiii la anumite vârste, iar altele sunt pentru adulți.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului?

Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Sunt adevărate genii, descoperă teorii şi aparate noi. Reprezintă 0,2% din populaţie. Printre personalitățile contemporane cunoscute cu un IQ mare se numără Bill Gates sau Stephen Hawking.

În schimb, valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie. Persoanele cu IQ-ul acesta sunt specialişti, cercetători sau manageri foarte buni. Arnold Schwarzenegger și Nicole Kidman au un IQ care se încadrează în aceste valori.

Valorile dintre 121 sunt 130 sunt mult peste medie. Persoane cu valorile acestea pot finaliza studii universitare cu uşurinţă şi pot obţine rezultate extraordinare în funcţii de conducere sau în activitaţi creatoare. Persoanele cu valorile acestea reprezintă 6% din populaţie.

