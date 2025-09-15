Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Mută un singur băț și corectează exercițiul 8-5=11

Test IQ cu chibrituri | Mută un singur băț și corectează exercițiul 8-5=11

15 sept. 2025, 09:46, Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Mută un singur băț și corectează exercițiul 8-5=11

GÂNDUL vă propune pentru azi, 15 martie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? Mută un singur băț de chibrit și corectează exercițiul 8-5=11.

Testul ales pentru dumneavoastră este unul simplu: va trebui să mutați un singur băț de chibrit pentru a transforma exercițiul 8-5=11 într-un rezultat corect.

Cui nu-i place să rezolve tot felul de puzzle-uri, mai ales dintre cele care reprezintă adevărate provocări?

La ce ajută testul cu bățul de chibrit

Unul dintre cele mai distractive teste de inteligență este cel care folosește chibrituri pentru a obține numărul dorit prin simpla mutare a bețelor.

Acest test IQ propus pentru azi necesită o gândire ageră, un raționament logic și atenție la detalii, scrie jagranjosh.com.

Următorul test poate fi rezolvat doar de cei mai inteligenți dintre noi, dar cine reușește demonstrează o claritate vizuală excepțională și un nivel ridicat de capacitate cognitivă. Se spune că doar persoanele care au abilități cognitive foarte bine dezvoltate își dau seama cu rapiditate ce băț de chibrit trebuie mutat.

Acest test reprezintă o provocare fascinantă și captivantă care îți testează atât abilitățile perceptive, cât și coeficientul de inteligență (IQ).

Finalizarea sarcinii într-un interval de timp cât mai scurt nu numai că prezintă priceperea cuiva, dar reflectă și un IQ ridicat, deoarece demonstrează capacitatea de a procesa și analiza informațiile rapid și precis.

Printr-o singură manevră, obțineți rezolvarea acestui test, care a dat destule bătăi de cap multor oameni.

Rezolvarea testului de azi o găsiți în imaginea de mai jos și, la o privire mai atentă, veți observa că nu a fost nimic complicat, răspunsul corect depinzând doar de multă concentrare și un ochi ager pentru detalii.

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane. Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ulterior, guvernul SUA a folosit versiuni modificate ale acestor teste în timpul Primului Război Mondial. Liderii forțelor armate știau că dacă oameni necalificați vor intra în luptă acest lucru ar putea fi periculos. Așa că au folosit testele pentru a ajuta la găsirea candidaților calificați. Armata continuă să facă acest lucru chiar și în ziua de astăzi.

Testele IQ au multe scopuri diferite, notează Joel Schneider, psiholog la Universitatea de Stat din Illinois. Unele teste de IQ au fost concepute pentru a evalua copiii la anumite vârste, iar altele sunt pentru adulți.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului?

Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Sunt adevărate genii, descoperă teorii şi aparate noi. Reprezintă 0,2% din populaţie. Printre personalitățile contemporane cunoscute cu un IQ mare se numără Bill Gates sau Stephen Hawking.

În schimb, valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie. Persoanele cu IQ-ul acesta sunt specialişti, cercetători sau manageri foarte buni. Arnold Schwarzenegger și Nicole Kidman au un IQ care se încadrează în aceste valori.

Valorile dintre 121 sunt 130 sunt mult peste medie. Persoane cu valorile acestea pot finaliza studii universitare cu uşurinţă şi pot obţine rezultate extraordinare în funcţii de conducere sau în activitaţi creatoare. Persoanele cu valorile acestea reprezintă 6% din populaţie.

TEST BONUS! Test de inteligență pentru genii | Cât face 6:2(1+2)? Geniile răspund corect în 2 secunde!

Vrei să știi dacă ai o minte sclipitoare și poți rezolva rapid orice? Gândul îţi prezintă un test de matematică la care geniile răspund corect în 2 secunde!

Cât face 6:2(1+2)? Pare simplu la prima vedere!

Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Mărturii TULBURĂTOARE! Mama asasinului Irynei Zarutska rupe tăcerea: „Nu ar fi trebuit să fie liber”. Ce s-a întâmplat cu fiul ei cu doar câteva zile înainte să o ucidă cu sânge rece pe tânăra ucraineancă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cât de important este consumul de proteine după efortul fizic?
ACTUALITATE Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
12:08
Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
ULTIMA ORĂ Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
11:54
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
ACTUALITATE O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
11:49
O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
EXTERNE SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
11:49
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
ACTUALITATE Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
11:42
Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
VIDEO Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
11:36
Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului