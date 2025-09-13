Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Iluzie optică VIRALĂ | Găsește chipul uman din această imagine, în doar 20 de secunde!

Iluzie optică VIRALĂ | Găsește chipul uman din această imagine, în doar 20 de secunde!

13 sept. 2025, 23:00, Teste IQ
Iluzie optică VIRALĂ | Găsește chipul uman din această imagine, în doar 20 de secunde!

Gândul ți-a pregătit o nouă iluzie optică interesantă, devenită virală. Ai la dispoziție 20 de secunde să descoperi fața umană ascunsă în imaginea de mai sus!

Iluziile optice i-au intrigat mereu pe oameni. Cunoscute și sub numele de iluzii vizuale, aceste provocări pun la încercare percepția și înțelegerea stimulilor vizuali.

Percepția este procesul prin care creierul primește, organizează și interpretează informațiile senzoriale captate de ochi. Este modul în care dai sens mediului înconjurător prin simțurile tale, scrie jagranjosh.com.

Iluziile optice implică manipularea stimulilor vizuali pentru a înșela creierul uman, ducând la percepții care diferă de realitate, iar aceste imagini iluzorii sunt adesea diferite de realitate.

De asemenea, iluziile optice sunt o modalitatea excelentă pentru a înțelege complexitatea vederii umane, lucru care poate adesea păcăli creierul și îl poate forța să umple golurile cu experiențe și resupuneri din trecut, ceea ce duce la o percepție distorsionată.

Cei mai mulți oameni subestimează nivelul de dificultate al acestei iluzii optice, iar fața umană care trebuie găsită nu va fi evidentă la prima vedere. Este nevoie să îți folosești abilitățile vizual-spațiale pentru a o găsi.

Priviți mai întâi imaginea dintr-o perspectivă de ansamblu, scanați peisajul în întregime, strângeți ochii pentru a estompa detaliile și căutati acea simetrie neobișnuită care ar putea semăna cu un chip uman.

Dacă tot nu ai descoprit rezolvarea, încearcă să privești imaginea de la distanță. Fețele ascunse sunt adesea formate din spațiile libere sau spațiile negative dintre obiectele sau figurile din imagine.

Ai reușit să descoperi chipul uman din acest tablou peisagistic în timpul alocat? Dacă nu, în imaginea de mai jos vă prezentăm rezolvarea:

Iluziile optice sunt percepții vizuale care induc în eroare, făcând creierul să interpreteze greșit informațiile primite de la ochi.

Nu sunt doar erori ale vederii, ci și o demonstrație a modului în care creierul construiește percepția lumii înconjurătoare.

Creierul are o serie de procese cognitive pentru a interpreta procesele vizuale:

  • percepția formei și a dimensiunii;
  • percepția adâncimii și a spațiului;
  • percepția culorilor și a contrastului.

De-a lungul timpului, iluziile optice au reprezentat un domeniu fascinant de studiu, oferind informații valoroase despre modul în care creierul nostru procesează informațiile vizuale și construiește percepția realității.

