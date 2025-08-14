Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test IQ | Identificați toate cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde!

Test IQ | Identificați toate cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde!

14 aug. 2025, 12:47, Teste IQ
Test IQ | Identificați toate cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde!

Astăzi, Gândul.ro vă aduce un nou test IQ în prim-plan. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să identificați cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde! Ați reușit? Răspunsul corect se află mai jos, în articol.

Astăzi, avem în atenție un test de inteligență format din două imagini care, deși par identice, nu sunt. Este o nouă provocare vizuală pe care o puteți lua în considerare, într-un moment de relaxare, pentru a descoperi, dacă reușiți într-un timp foarte scurt, câteva diferențe între ele. Înainte de a afla varianta corectă (mai jos, în articol), vă aducem în atenție scurte informații legate de testele IQ.

Psihologul francez Alfred Binet este cel care a ales să perfecționeze testele de inteligență, având o contribuție considerabilă la scara de măsurare a acestui coeficient. De-a lungul anilor, testele de inteligență au fost recomandate chiar și celor mici, punând accent pe importanța dezvoltării modului în care reacționează și gândesc. Testele IQ pot fi integrate în diverse jocuri pentru copii, pentru a le stimula logica și atenția.

Testele IQ pot include atât completarea unor puzzle-uri, cât și completarea unei serii de imagini, de numere sau identificarea unei structuri logice. Astfel de teste pot fi aplicate persoanelor cu vârste cuprinse între 3 și 90 de ani.

Test IQ: unde sunt cele 5 diferențe?

Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să descoperiți unde se află cele 5 diferențe. Ați reușit să le descoperiți? Dacă nu le-ați descoperit pe toate, noi vă sărim în ajutor.

Diferențele între cele 2 imagini:

  • Lipsește o tufă;
  • Lipsește una dintre ramurile arborelui din stânga;
  • Apare un fir de iarbă în plus;
  • Modelul acoperișului cabanei este diferit;
  • Apare o gură de ventilație la podul casei.

Rezolvarea testului de inteligență

Autorul recomandă:

Testul iluziei optice. Spune ce vezi mai întâi și află tipul de personalitate care te caracterizează

Iluzie optică virală | Doar cei cu IQ +140 pot identifica numărul ascuns în această poză

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 4 – 9 = 1

Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?