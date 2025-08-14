Test IQ | Identificați toate cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde!

Astăzi, Gândul.ro vă aduce un nou test IQ în prim-plan. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să identificați cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde! Ați reușit? Răspunsul corect se află mai jos, în articol.

Astăzi, avem în atenție un test de inteligență format din două imagini care, deși par identice, nu sunt. Este o nouă provocare vizuală pe care o puteți lua în considerare, într-un moment de relaxare, pentru a descoperi, dacă reușiți într-un timp foarte scurt, câteva diferențe între ele. Înainte de a afla varianta corectă (mai jos, în articol), vă aducem în atenție scurte informații legate de testele IQ.

Psihologul francez Alfred Binet este cel care a ales să perfecționeze testele de inteligență, având o contribuție considerabilă la scara de măsurare a acestui coeficient. De-a lungul anilor, testele de inteligență au fost recomandate chiar și celor mici, punând accent pe importanța dezvoltării modului în care reacționează și gândesc. Testele IQ pot fi integrate în diverse jocuri pentru copii, pentru a le stimula logica și atenția.

Testele IQ pot include atât completarea unor puzzle-uri, cât și completarea unei serii de imagini, de numere sau identificarea unei structuri logice. Astfel de teste pot fi aplicate persoanelor cu vârste cuprinse între 3 și 90 de ani.

Test IQ: unde sunt cele 5 diferențe?

Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să descoperiți unde se află cele 5 diferențe. Ați reușit să le descoperiți? Dacă nu le-ați descoperit pe toate, noi vă sărim în ajutor.

Diferențele între cele 2 imagini:

Lipsește o tufă;

Lipsește una dintre ramurile arborelui din stânga;

Apare un fir de iarbă în plus;

Modelul acoperișului cabanei este diferit;

Apare o gură de ventilație la podul casei.

