Toaletele unei aeronave s-au DEFECTAT în zbor. Cum s-au descurcat pasagerii, până la destinație

Un zbor al companiei Virgin Australia pe ruta Denpasar – Brisbane s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasageri, după ce toate toaletele avionului s-au defectat în aer.

Zborul VA50 al Virgin Australia, a decolat spre Bali, pe 28 august, și ar fi trebuit să fie o cursă obișnuită de șase ore. Inițial, doar o toaletă era defectă, astfel că s-au format cozi de peste 40 de minute la celelalte toalete. Situația s-a înrăutățit abia după ce și ultimele două toalete s-au stricat în ultimele 100 de minute de zbor, lăsând pasagerii – practic – fără opțiuni.

Pasagerii au fost nevoiți, astfel, să recurgă la soluții umilitoare, iar compania și-a cerut scuze oficial, informează IrishMirror.ie. Echipa de cabină le-a spus călătorilor că pot folosi fie sticle, fie toaletele deja nefuncționale și aproape revărsate.

Martorii au menționat că podeaua din cabină era murdară și îmbibată, iar mirosul era insuportabil. Mai mult, un călător a povestit că o femeie în vârstă nu a mai putut să reziste și a fost nevoită să se urineze pe ea.

„La jumătatea zborului, toate toaletele s-au stricat. În următoarele trei ore, echipajul de cabină ne-a informat că va trebui să ne ușurăm în sticle sau ‘pe tot ce era deja în toaletă. Este un risc pentru sănătatea publică, o problemă de siguranță și o rușine absolută ca pasagerii să fie obligați să stea într-un spațiu închis timp de ore, înconjurați de toalete care dau pe afară și de deșeuri umane”, a spus un pasager pentru The Australian.

Compania aeriană Virgin Australia a confirmat incidentul și și-a cerut scuze public.

„Un zbor Virgin Australia din Denpasar către Brisbane, joi seara, a avut o problemă în timpul zborului care a afectat funcționarea toaletelor. Ne cerem scuze sincer pasagerilor noștri și le mulțumim echipajului pentru gestionarea unei situații dificile la bord”, a declarat compania, potrivit sursei citate.

Pentru a compensa situația, pasagerii vor primi un credit pentru biletul avionului.