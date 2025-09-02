Prima pagină » Diverse » Toaletele unei aeronave s-au DEFECTAT în zbor. Cum s-au descurcat pasagerii, până la destinație

Toaletele unei aeronave s-au DEFECTAT în zbor. Cum s-au descurcat pasagerii, până la destinație

02 sept. 2025, 21:40, Diverse
Toaletele unei aeronave s-au DEFECTAT în zbor. Cum s-au descurcat pasagerii, până la destinație
Sursa foto: Caracter ilustrativ

Un zbor al companiei Virgin Australia pe ruta Denpasar – Brisbane s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasageri, după ce toate toaletele avionului s-au defectat în aer.

Zborul VA50 al Virgin Australia, a decolat spre Bali, pe 28 august, și ar fi trebuit să fie o cursă obișnuită de șase ore. Inițial, doar o toaletă era defectă, astfel că s-au format cozi de peste 40 de minute la celelalte toalete. Situația s-a înrăutățit abia după ce și ultimele două toalete s-au stricat în ultimele 100 de minute de zbor, lăsând pasagerii – practic – fără opțiuni.

Pasagerii au fost nevoiți, astfel, să recurgă la soluții umilitoare, iar compania și-a cerut scuze oficial, informează IrishMirror.ie. Echipa de cabină le-a spus călătorilor că pot folosi fie sticle, fie toaletele deja nefuncționale și aproape revărsate.

Martorii au menționat că podeaua din cabină era murdară și îmbibată, iar mirosul era insuportabil. Mai mult, un călător a povestit că o femeie în vârstă nu a mai putut să reziste și a fost nevoită să se urineze pe ea.

„La jumătatea zborului, toate toaletele s-au stricat. În următoarele trei ore, echipajul de cabină ne-a informat că va trebui să ne ușurăm în sticle sau ‘pe tot ce era deja în toaletă. Este un risc pentru sănătatea publică, o problemă de siguranță și o rușine absolută ca pasagerii să fie obligați să stea într-un spațiu închis timp de ore, înconjurați de toalete care dau pe afară și de deșeuri umane”, a spus un pasager pentru The Australian.

Compania aeriană Virgin Australia a confirmat incidentul și și-a cerut scuze public.

„Un zbor Virgin Australia din Denpasar către Brisbane, joi seara, a avut o problemă în timpul zborului care a afectat funcționarea toaletelor. Ne cerem scuze sincer pasagerilor noștri și le mulțumim echipajului pentru gestionarea unei situații dificile la bord”, a declarat compania, potrivit sursei citate.

Pentru a compensa situația, pasagerii vor primi un credit pentru biletul avionului.

Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
„Muntele de otravă” din România de care puțini au auzit. E bine să stai departe de acest loc: Acolo, oamenii mor de tineri
Evz.ro
Misterul de pe strada Miniș. „Casa Ororilor” din Titan, triplul asasinat care bântuie Bucureștiul după 27 de ani
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului
VIDEO Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație
22:09
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
EXTERNE Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
21:44
Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
ULTIMA ORĂ În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
21:17
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
EXTERNE Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
21:15
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”
21:00
George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”