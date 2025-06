Tom Cruise și Dolly Parton, laureați cu Oscar onorific pentru întreaga carieră de către Academia de Film de la Hollywood

Actorul Tom Cruise și cântăreața Dolly Parton se numără printre personalitățile selectate pentru a primi Oscaruri onorifice în acest an pentru realizările lor de-a lungul carierei, a anunțat Academia de Film de la Hollywood.

Tom Cruise a jucat un rol cheie în relansarea box-office-ului în timpul pandemiei cu „Top Gun: Maverick”, care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun film în calitate de producător. Actorul are în palmares trei nominalizări la Oscar și și-a construit un renume pentru faptul că își execută singur cascadoriile.

Cruise a fost nominalizat de două ori la categoria „Cel mai bun actor” pentru „Born on the Fourth of July” și „Jerry Maguire”, precum și la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru „Magnolia”. Acesta a jucat și în alte producții de succes precum: „Risky Business”, „A Few Good Men”, „Interview With the Vampire”, „Eyes Wide Shut”, „Vanilla Sky” și seria „Mission: Impossible”.

Dolly Parton este una dintre cele mai de succes artiste de muzică country, cu peste 100 de milioane de discuri vândute și 49 de albume de studio. Parton este de asemenea apreciată și pentru cariera sa cinematografică, datorită producțiilor de succes în care a jucat, printre care se numără: „Nine to Five”, „Steel Magnolias” și The Best Little Whorehouse in Texas”.

Artista a fost nominalizată de două ori la Oscar pentru cea mai bună melodie originală — pentru „Nine to Five” și „Travelin’ Thru” din „Transamerica”. Dolly Parton va primi, de asemenea, premiul Jean Hersholt Humanitarian Award pentru proiectele sale caritabile.

Laureații vor primi statuetele Oscar la gala anuală Governors Awards din noiembrie.

Foto: Profimedia

