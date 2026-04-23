Prima pagină » Diverse » Trei iepurași au fost salvați de pe o platformă de foraj. Angajații au sunat imediat alarma: „Le-am pregătit un culcuș cald”

Cei trei iepurași sunt acum în siguranță, la New Arc Wildlife Rescue din Aberdeenshire, după ce au fost salvați de angajații de pe platforma Valaris Norway, scrie standard.co.uk.

Animăluțele au fost găsite pe „orașul plutitor” amplasat în Marea Nordului.

Se pare că iepurașii s-ar fi „cazat” într-un container, în Dundee, unde au găsit un culcuș călduros.

Containerul a fost transportat apoi la Aberdeen (Scoția) și apoi încărcat pe o barcă, cu destinația unui câmp de gaze naturale din Cygnus, la 93 mile distanță în larg de coasta comitatului Lincolnshire.

Containerul a fost transferat pe platforma Valaris Norway, unde doi dintre iepuri au fugit pe punte.

A fost salvat și al treilea iepuraș „fugar”

Acolo au fost găsiți de membri ai echipajului, care, neștiind că mai există și un al treilea iepure, i-au predat pe cei doi în grija celor de la New Arc Wildlife Rescue, cu sediul lângă Ellon, Aberdeenshire.

„Echipajul a intrat imediat în „modul de salvare” și au prins în siguranță cei doi iepurași, cărora le-au oferit un culcuș cald și legume și apă proaspătă”, au povestit salvatorii de la New Arc Wildlife Rescue.

În cele din urmă, angajații platformei de foraj au descoperit și al treilea iepure rătăcit, care a ajuns tot la centrul de salvare a animalelor New Arc.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmar birocratic online. Verificări întârziate l-au lăsat fără bani pe un ieșean
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unor oameni le miroase gura?
INCIDENT Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiata de șoferi
11:36
Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiata de șoferi
ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
11:30
Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
FLASH NEWS Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
11:30
Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
FLASH NEWS Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
11:19
Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
ECONOMIE Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
11:12
Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
ACUZAȚII Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
11:11
Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale

Cele mai noi

Trimite acest link pe