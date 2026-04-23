Trei iepurași au fost salvați de pe o platformă de foraj. Angajații au sunat imediat alarma: „Le-am pregătit un culcuș cald”

Trei iepurași au fost salvați de pe o platformă de foraj. Cum au ajuns pufoșii în această situație bizară.

Cei trei iepurași sunt acum în siguranță, la New Arc Wildlife Rescue din Aberdeenshire, după ce au fost salvați de angajații de pe platforma Valaris Norway, scrie standard.co.uk.

Animăluțele au fost găsite pe „orașul plutitor” amplasat în Marea Nordului.

Se pare că iepurașii s-ar fi „cazat” într-un container, în Dundee, unde au găsit un culcuș călduros.

Containerul a fost transportat apoi la Aberdeen (Scoția) și apoi încărcat pe o barcă, cu destinația unui câmp de gaze naturale din Cygnus, la 93 mile distanță în larg de coasta comitatului Lincolnshire.

Containerul a fost transferat pe platforma Valaris Norway, unde doi dintre iepuri au fugit pe punte.

A fost salvat și al treilea iepuraș „fugar”

Acolo au fost găsiți de membri ai echipajului, care, neștiind că mai există și un al treilea iepure, i-au predat pe cei doi în grija celor de la New Arc Wildlife Rescue, cu sediul lângă Ellon, Aberdeenshire.

„Echipajul a intrat imediat în „modul de salvare” și au prins în siguranță cei doi iepurași, cărora le-au oferit un culcuș cald și legume și apă proaspătă”, au povestit salvatorii de la New Arc Wildlife Rescue.

În cele din urmă, angajații platformei de foraj au descoperit și al treilea iepure rătăcit, care a ajuns tot la centrul de salvare a animalelor New Arc.

