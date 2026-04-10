Iepurași cu aspect horror, montați în centrul Municipiului Baia Mare. Ce spun localnicii

Primăria Baia Mare a avut o inspirație de zile mari. A plantat iepurași de Paște de speriat copiii în buricul târgului. Evident, lumea s-a rupt în două pe net. Mai mult, a pus și gaz pe foc în rivalitatea istorică cu sătmărenii.

Câteva creaturi bizare reprezentând iepurași inspitați din jocurile video de groază pentru copii au fost amplasați în buricul târgului maramureșean. Nu este clar dacă este o inițiativă menită să abată contribuabilii de la grijile de zi cu zi, sau un exces de economie, dacă o exista așa ceva. Pe grupul de FB „Sesizări Municipiul Baia Mare” spiritele s-au aprins și se împart pe două categorii: iepurașii sunt horror, și primăria face bine că nu cheltuiește pe decorațiuni de Paști, preia Mediafax.

Piațeta din centrul Municipiului Baia Mare a fost decorată de Paști cu iepurași jerpeliți care par confecționați din resturile de beteală rămase de la Crăciun. Grupul de Facebook „Sesizări Municipiul Baia Mare” s-a umplut de ironii ale localnicilor, care se întrec în ironii la adresa iepurașilor „creepy”, pe modelul Five nights at Freddy’s.

Iepurașii au beteală roșie pe post de buze și cercuri negre care înconjoară ochii, făcându-i să arate ca niște personaje malefice din filmele de groază.

Rivalitatea Baia Mare Satu Mare reaprinsă de Iepuraș

Iepurașii au aprins reaprins o rivalitate istorică în voievodatul Maramu’, între sărmăreni și băimăreni. Unii spun că mai bine primăria nu ar fi făcut nimic sau ar fi plantat pomi și flori, alții, că e foarte bine că nu a cheltuit banii.

„Acum vreo 10 ani râdeam noi de satmareni. Dar mai târziu roata s-a întors… Vouă v-a plăcut Târgul de Paște din Baia Mare? P.s: Mi se pare mie sau din ce-a mai rămas din beteala de la pomul de Crăciun, organizatorii din Baia Mare au făcut iepurele din poză?”, a scris un utilizator. De altfel, mai mulți utilizatori au insistat pe ideea că primăria face bine că nu se aruncă la cheltuieli. „E bine cum e! Faceți frumos acasă!”, a mai scris o utilizatoare. Altcineva a scris că a fost să vadă iepurașii cu ochii ei, însă piațeta era goală. Altcineva a scris: „Te doare mintea cum arată!”. „Mai bine fără”, a scris altcineva, „Plantați copaci și flori, că arată mai bine”.

La Satu Mare se pare c-ar fi mai frumos

Apare, în postări, o constantă comparație cu Satu Mare, despre care localnicii cred că arată mai bine decât Baia Mare.

„Sătmărenii, cu un primar UDMR-ist, ne dau clasă. Așa, ca o așchie în piele: câte poduri au? La podul nostru prăbușit s-a mișcat o piatră?”.

