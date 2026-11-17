Anton Pisaroglu preia integral compania, iar Florin Popescu devine CEO. Noua direcție: expansiune internațională și suveranitate digitală.

Noua direcție

Trencadis, companie românească de integrare de sisteme IT cu proiecte strategice precum RO-ALERT și Cloudul Guvernamental în portofoliu, intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

Anton Pisaroglu, strateg politic internațional și fost candidat la prezidențiale, a preluat integral compania, devenind asociat unic.

Noua strategie urmărește transformarea Trencadis într-un jucător de referință la nivel internațional în implementarea sistemelor de suveranitate digitală.

Compania va valorifica expertiza tehnologică românească în proiecte pentru state și organizații, cu accent pe economiile aflate în plină dezvoltare.

„România are șansa de a-și repoziționa industria IT într-un moment de schimbări geopolitice și tehnologice profunde. Modelul bazat predominant pe outsourcing și pe avantajul costurilor este tot mai vulnerabil în fața inteligenței artificiale și a concurenței din piețe cu costuri mai mici. Avem însă un avantaj major: ingineri cu expertiză de nivel global, care au contribuit la unele dintre cele mai complexe proiecte tehnologice din lume.

Astăzi, economiile în plină dezvoltare au nevoie de această expertiză pentru a-și construi propriile sisteme de guvernare și servicii publice, pregătite pentru era AI.

România poate transforma expertiza acumulată într-o capacitate de export cu valoare strategică. Prin Trencadis, vrem să atragem specialiști, să dezvoltăm proiecte reprezentative și să exportăm capacitatea de a construi sisteme digitale suverane”, declară Anton Pisaroglu (foto), asociat unic al Trencadis.

Anton Pisaroglu

Suveranitatea digitală înseamnă capacitatea unei țări sau organizații de a controla datele, infrastructura critică și sistemele AI de care depinde.

Acest control presupune libertatea de a decide cum sunt construite și operate sistemele, cum sunt protejate informațiile și cum este asigurată continuitatea activității, inclusiv în situații de criză.

Experiența lui Anton Pisaroglu în consultanță strategică pentru lideri, instituții și companii din Europa, Africa și Orientul Mijlociu va susține expansiunea Trencadis. Cunoașterea acestor piețe și relațiile internaționale dezvoltate de-a lungul timpului vor contribui la identificarea oportunităților și construirea parteneriatelor prin care expertiza companiei poate fi valorificată în proiecte strategice.

Conducerea executivă este preluată de Florin Popescu (foto), un executiv cu peste 18 ani de experiență în IT, inclusiv în cadrul Accenture și Allianz Technology.

Florin Popescu

„Trencadis are experiența unor proiecte critice și oamenii care le-au făcut posibile. Mandatul meu este să consolidăm această echipă, să atragem noi specialiști și să dezvoltăm capacitatea de a livra proiecte internaționale de anvergură.

Ambiția noastră trebuie susținută de calitatea sistemelor pe care le construim și de încrederea celor care le folosesc. Pentru noi, calitatea unui sistem se măsoară și prin controlul pe care îl păstrează beneficiarul: asupra propriilor date, asupra continuității serviciilor esențiale și asupra modului în care își dezvoltă infrastructura. Suveranitatea digitală trebuie construită în arhitectura sistemului și susținută pe întreaga sa durată de viață, prin integrare, securitate și operare. Aceste cerințe vor ghida proiectele pe care le livrăm”, declară Florin Popescu, CEO Trencadis.

Despre Trencadis

Trencadis este o companie românească de tehnologie cu aproape două decenii de experiență în dezvoltarea și integrarea sistemelor IT pentru sectorul public și privat. Compania a deservit sute de clienți din România și din străinătate și a contribuit la proiecte precum RO-ALERT și Cloudul Guvernamental.