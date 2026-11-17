Salariații din România remunerați cu salariul minim au pierdut aproximativ 1.130 de lei net în primele șase luni din 2026, potrivit unei estimări a Blocului Național Sindical (BNS). Organizația pune această pierdere pe seama amânării majorării salariului minim până la 1 iulie, dar și a scăderii puterii de cumpărare.

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Conform calculelor prezentate de sindicate, dacă salariul minim brut de 4.325 de lei ar fi intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, angajații plătiți la acest nivel ar fi încasat cu aproximativ 750 de lei net mai mult în primul semestru.

La această sumă se adaugă circa 380 de lei net, pierdere estimată de BNS ca efect al erodării puterii de cumpărare. În total, diferența ajunge la aproximativ 1.130 de lei pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim.

Sindicatele reclamă pierderi acumulate în ultimii ani

BNS susține că efectele înghețării salariului minim se adaugă pierderilor din anii anteriori. Un raport publicat de organizație în 2024 estima că aplicarea formulei propuse de sindicate, prin care salariul minim ar urma să reprezinte 50% din câștigul salarial mediu brut, ar fi adus angajaților venituri suplimentare de 22.878 de lei brut în perioada 2021 – iunie 2024.

Estimările au fost incluse în studiul „Salariul minim adecvat în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 (2025–2026)”, lansat de Blocul Național Sindical la 3 noiembrie 2026.

Reprezentanții organizației atrag atenția că menținerea salariului minim la un nivel neschimbat afectează direct veniturile angajaților și nivelul de trai al acestora.