Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a închis înainte de termen o nouă sesiune de depunere a proiectelor, după ce solicitările fermierilor au depășit bugetul disponibil. De această dată, măsura vizează investițiile în floricultură, plante medicinale și aromatice.

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Este vorba despre intervenția DR-18 – „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice”, prin care fermierii pot obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro pentru fiecare proiect. Rata sprijinului poate ajunge la 85% din costurile eligibile, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, informează Agro TV.

Cererile au depășit bugetul disponibil

Potrivit anunțului publicat de AFIR, de la deschiderea sesiunii, la 1 septembrie 2026, și până luni, 16 noiembrie, instituția a primit 84 de solicitări de finanțare. Valoarea totală a proiectelor depuse a ajuns la 7,54 milioane de euro, peste plafonul de 7,5 milioane de euro alocat intervenției.

În aceste condiții, AFIR a declarat închisă sesiunea de depunere a proiectelor pentru DR-18, în conformitate cu procedurile aplicabile.

Aceasta este o nouă intervenție pentru care agenția oprește înscrierile înainte de termen, după ce fondurile disponibile s-au epuizat. Recent, AFIR a închis și componenta „alte sectoare” din cadrul intervenției DR-12, destinată investițiilor în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri și ale fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani.