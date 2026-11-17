După primarii liberali din Snagov, Mogoşoaia, Clinceni, Domneşti şi Pantelimon, a venit rândul şi celor din Buftea şi Bragadiru să anunţe că sunt de partea lui Alin Tişe în cursa acestuia pentru conducerea partidului, la nivel naţional.

Gheorghe Pistol postează marţi un video în care îşi declară susţinerea şi direcţia pe care filiala de partid din Buftea le va aborda.

„PNL are nevoie de o schimbare reală de direcție! ​Noi, cei din PNL Buftea, credem cu tărie într-un Partid Național Liberal puternic, cu identitate proprie, care: ​Apără inițiativa privată și dezvoltarea comunităților. ​Respectă libertatea de opinie și democrația internă, promovând alegeri de jos în sus. ​Câștigă prin ceea ce construiește și prin dialog, nu prin conflicte interne. ​Pentru ca partidul nostru să revină la valorile sale fundamentale și să fie cu adevărat aproape de oameni, PNL Buftea susține candidatura lui Alin Tișe la președinția PNL. Este momentul unei schimbări de direcție pentru un PNL unit, puternic și respectat”, transmite edilul din Buftea.

Gabriel Lupulescu: „Susțin candidatura lui Alin Tișe la președinția PNL”

Primarul din Bragadiru, Gabriel Lupulescu, reiterează ideea organizării unor alegeri interne în PNL, pentru că nu se poate „construi un proiect politic pentru întreaga Românie dacă deciziile sunt luate de un grup restrâns de oameni”.