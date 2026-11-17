După primarii liberali din Snagov, Mogoşoaia, Clinceni, Domneşti şi Pantelimon, a venit rândul şi celor din Buftea şi Bragadiru să anunţe că sunt de partea lui Alin Tişe în cursa acestuia pentru conducerea partidului, la nivel naţional.
Gheorghe Pistol postează marţi un video în care îşi declară susţinerea şi direcţia pe care filiala de partid din Buftea le va aborda.
„PNL are nevoie de o schimbare reală de direcție!
Noi, cei din PNL Buftea, credem cu tărie într-un Partid Național Liberal puternic, cu identitate proprie, care:
Apără inițiativa privată și dezvoltarea comunităților. Respectă libertatea de opinie și democrația internă, promovând alegeri de jos în sus. Câștigă prin ceea ce construiește și prin dialog, nu prin conflicte interne.
Pentru ca partidul nostru să revină la valorile sale fundamentale și să fie cu adevărat aproape de oameni, PNL Buftea susține candidatura lui Alin Tișe la președinția PNL. Este momentul unei schimbări de direcție pentru un PNL unit, puternic și respectat”, transmite edilul din Buftea.
Primarul din Bragadiru, Gabriel Lupulescu, reiterează ideea organizării unor alegeri interne în PNL, pentru că nu se poate „construi un proiect politic pentru întreaga Românie dacă deciziile sunt luate de un grup restrâns de oameni”.
„PNL trebuie să vorbească din nou despre viitor, nu doar despre problemele trecutului.
Oamenii nu ne-au ales ca să le explicăm permanent de ce nu se poate. Ne-au ales ca să găsim soluții și le facem viața mai bună.
Asta ar trebui să fie și misiunea Partidului Național Liberal.
PNL trebuie să redevină partidul dezvoltării locale, al investițiilor, al antreprenorilor și al celor care muncesc pentru un viitor mai bun. Un partid care vorbește despre oportunități, nu doar despre restricții, reduceri și sacrificii.
Dar pentru asta trebuie să schimbăm și felul în care funcționează partidul. Nu putem construi un proiect politic pentru întreaga Românie dacă deciziile sunt luate de un grup restrâns de oameni.
Avem nevoie de alegeri interne, de competiție reală și de organizații locale care participă la stabilirea direcției PNL.
Democrația internă nu este un obstacol în calea reformei. Este ceea ce îi dă legitimitate.
De aceea, susțin candidatura lui Alin Tișe la președinția PNL.
Experiența sa în administrația județului Cluj și proiectele de dezvoltare în care a fost implicat reprezintă argumente importante pentru această candidatură.
Cred că PNL are nevoie de o dezbatere serioasă despre viitorul său, despre valorile liberale și despre relația dintre conducerea centrală și organizațiile din țară.
Un partid care vorbește doar despre ce trebuie tăiat riscă să uite ce trebuie construit”, scrie edilul pe pagina de facebook a filialei de partid. .