Suspiciuni de fraudă în sistemul medical românesc, după ce mai mulți pacienți au descoperit că în evidențele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) figurează consultații și investigații medicale de care susțin că nu au beneficiat niciodată.

Ministerul Sănătății și CNAS au declanșat o amplă acțiune de control, iar cazul ar putea ajunge pe masa procurorilor de la Parchetul General.

”Au fost cazuri în care cetăţenii ne-au semnalat că au identificat în platformă servicii medicale de care nu au beneficiat sau investigaţii. Iar noi am primit pe adresele de e-mail pe care le punem la dispoziţie sesizări, reclamaţii din partea pacienţilor.

Sigur, le tratăm cu maximă responsabilitate. Iată, Ministerul Sănătăţii a demarat, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, aceste controale la nivel naţional în 25 de judeţe, pentru că o serie de astfel de reclamaţii au ajuns şi la domnul ministru. Şi, firesc, ne-am pus de acord să iniţiem o campanie amplă de controale”, a declarat, luni seară, la Medika TV, preşedintele interimar al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan.

CNAS avertizează: Dacă se confirmă fraudele, cazul ajunge la Parchetul General

Șefa interimară a CNAS a atras atenția că raportarea unor servicii medicale care nu au fost efectiv acordate reprezintă un posibil mecanism de fraudare a fondurilor publice.

”Toate sunt documentate, cu dată, cu un eventual diagnostic şi cu medicul sau furnizorul la care ai fost în vizită. Şi atunci către noi au venit aceste sesizări, cum că nu s-au întâmplat unele dintre ele. Este un risc de fraudare în sistem. Şi atunci noi avem această responsabilitate să anchetăm, să verificăm şi, desigur, dacă se confirmă, Parchetul General este cel care va primi raportul cu toate rezultatele”, a explicat şeful interimar al CNAS.

Ce pot verifica românii în platforma e-SănătateaMea

Prin intermediul platformei e-SănătateaMea, asigurații pot consulta istoricul serviciilor medicale decontate din fondul de asigurări de sănătate, inclusiv consultațiile la medicul de familie, serviciile din ambulatoriu, internările în spital, investigațiile și rețetele.