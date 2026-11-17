Un expert criminalist american afirmă că moartea controversatului miliardar Jeffrey Epstein, găsit fără viață într-o celulă dintr-un penitenciar din New York în august 2019, ar fi fost rezultatul unei crime, nu al unei sinucideri.

Profesorul Michael Freeman a declarat, într-un interviu acordat emisiunii BBC Newsnight, citat de Mediafax, că analiza fotografiilor de la autopsie și a documentelor medico-legale indică posibilitatea ca Epstein să fi fost strangulat, cel mai probabil din spate.

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Potrivit expertului, leziunile observate, inclusiv o hemoragie profundă la nivelul umărului stâng și urme care ar putea indica lovituri în zona feței, ar sugera că victima ar fi fost agresată înainte de moarte.

Freeman consideră că urmele de pe gât sunt compatibile cu o strangulare cu ajutorul unui obiect asemănător unei funii sau unui șnur, care ar fi putut fi folosit ulterior și pentru suspendarea corpului de patul supraetajat din celulă.

Medicii legiști susțin în continuare că Epstein s-a spânzurat

Concluziile lui Freeman contrazic verdictul oficial stabilit în 2019 de medicul legist Barbara Sampson, care a stabilit că moartea lui Epstein a fost o sinucidere prin spânzurare.

Sampson a declarat anterior că își menține ferm concluzia privind cauza și modalitatea decesului.

De asemenea, medicul care a efectuat autopsia a transmis Departamentului de Justiție al SUA că leziunile erau mai degrabă compatibile cu o sinucidere prin spânzurare decât cu o strangulare. Acesta a precizat că nu au fost identificate urme defensive caracteristice victimelor unei agresiuni prin strangulare.

Analiza nu a fost evaluată independent de comunitatea științifică

Profesorul Michael Freeman și-a prezentat cercetarea la Londra, luni seară, și a făcut publice documentele și fotografiile medico-legale pe care și-a bazat concluziile.

Expertul nu a examinat personal corpul lui Epstein. Analiza sa s-a bazat pe documentele și fotografiile puse la dispoziție de Mark Epstein, fratele finanțatorului, care a susținut în repetate rânduri că acesta a fost ucis.

Freeman afirmă că cercetarea sa este independentă și că nu a fost plătit de familia Epstein. Totuși, studiul său nu a fost supus unui proces de evaluare științifică independentă („peer review”).

Întrebat cine ar fi putut să-l ucidă pe Epstein, expertul a declarat că nu are nicio ipoteză și că această chestiune nu a făcut parte din investigația sa.

Controversatul miliardar, condamnat pentru acte cu minore

Jeffrey Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019, în Centrul Corecțional Metropolitan din New York, unde se afla în arest preventiv, fiind acuzat de trafic sexual de minore.

Cu aproximativ o lună înainte de deces, acesta fusese plasat temporar sub supraveghere pentru prevenirea sinuciderii.

O anchetă a Departamentului de Justiție a arătat că gardianul care l-a descoperit a chemat un coleg, a coborât corpul de pe pat și a început manevrele de resuscitare.

Epstein fusese condamnat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, în urma unui acord controversat cu procurorii. În 2019, urma să fie judecat pentru acuzații grave privind exploatarea sexuală a unor fete minore.