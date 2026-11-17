Lumea culturismului românesc suferă o mare pierdere, după moartea lui Florin Vezeteu, antrenor emerit și unul dintre cei mai respectați promotori ai acestui sport.

De-a lungul zecilor de ani, încă din anii 1970, Florin Vezeteu a contribuit la formarea unor generații de sportivi și la dezvoltarea culturismului în țara noastră.

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Florin Vezeteu, antrenor emerit, sportiv și promotor al acestui sport, a murit, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru comunitatea pe care a construit-o de-a lungul anilor, potrivit unui mesaj postat pe pagina sa oficială de Facebook.

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om cu o personalitate puternică, un iubitor al sportului, al artei și al frumosului, care și-a urmat întotdeauna propriile convingeri și a rămas fidel valorilor sale.

Numele său este strâns legat de dezvoltarea culturismului în Iași și în întreaga regiune a Moldovei.

A fost implicat în organizarea unor competiții importante și în formarea multor sportivi care au reprezentat România la nivel național și internațional.

De-a lungul carierei sale, acesta a colaborat la dezvoltarea primelor structuri dedicate culturismului în regiune și a avut un rol-cheie în promovarea acestui sport în perioada incipientă a culturismului autohton.

Sursa foto: Facebook