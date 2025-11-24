Tripleta penalǎ care împinge Buzǎul spre prǎpastie. Acuzații grele la adresa liderilor PNL Buzău

Jurnalistul Liviu Alexa scrie într-un material pentru publicația strictsecret.com că „PNL Buzău nu mai este un partid, ci o colonie a unor indivizi cu dosare groase, condamnări definitive şi legături periculoase”.

„Candidatura lui Mihai Răzvan Moraru la șefia CJ Buzău nu este o opțiune politică, ci rezultatul direct al unei frății penale formate din Adrian Mocanu, proxenetul Narcis Moraru, politicienii corupţi Victor Mocanu (tatăl lui Adrian Mocanu) Gheorghe Coman și infractorul condamnat la 57 de ani, Ionuț Buliarcă. O reţea care trage sforile, recrutează, promovează și controlează. Asta este adevărata poveste din spatele afișelor electorale.”, subliniază jurnalistul.

„Candidatura lui Mihai Răzvan Moraru la președinția Consiliului Județean Buzău nu este rezultatul vreunei reforme, nu are nicio legătură cu „liberalii curați” sau cu „dreapta modernă”.

Este, pur şi simplu, produsul final al unei rețele penale care de ani de zile se strecoară prin partide, cumpără influenţă, amenință, șantajează și se lipește de orice structură politică disponibilă.

La mijloc? O frăţie. În centru? Adrian Mocanu. Iar lângă el? Un proxenet şi un infractor condamnat la 57 de ani. Asta e realitatea. Nu e metaforă, nu e opinie, sunt fapte” se mai menționează în articol.

Deputatul Adrian Mocanu – liantul tuturor bandelor

„De când a pus mâna pe PNL Buzău, Adrian Mocanu a transformat filiala într-o stație de epurare a penalilor, unde fiecare condamnat îşi găseşte un loc cald:

• Victor Mocanu – 3 ani şi 6 luni pentru corupţie;

• Gheorghe Coman – 1 an pentru corupţie;

•Ionuț Buliarcă – 57 de ani de închisoare în Thailanda pentru infracțiuni informatice;

• Narcis Moraru – 5 ani pentru complicitate la înșelăciune, proxenetism şi lipsire de libertate”. continuă sursa citată.

Mocanu i-a plimbat prin toate formațiunile politice unde a pus mâna: PMP, ALDE, UNPR, PSRO, Pro România, AUR. O gaşcă migratoare, cu o singură constantă: probleme penale și un apetit nesǎțios pentru putere și bani publici.

,,Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț l-a trimis în judecată pe Narcis Claudiu Moraru, 29 de ani, din Buzău, acuzat de proxenetism, lipsire de libertate și înşelăciune, după ce ar fi recrutat 11 tinere – unele minore – promiţându-le joburi bine plătite în țară și străinătate, pentru ca apoi să le oblige să se prostitueze în baruri din România. Fetele erau cazate în condiții mizere, supravegheate de bodyguarzi, deposedate de acte și șantajate prin contracte cu penalități uriașe. În dosar a fost cercetată și patroana unui bar din Roman, Speranța Mihaela Danciu, cauza ei fiind disjunsă pentru continuarea urmăririi penale pentru aceleași infracțiuni.”

Narcis Claudiu Moraru – fratele proxenet care a făcut lobby pentru candidatul PNL

„Adevărata surpriză însă nu e gruparea penală pe care Mocanu o târăşte cu el. Surpriza este că însăşi candidatura lui Mihai Răzvan Moraru a fost împinsă în față de propriul frate, Narcis Moraru un individ cu un cazier care ar umple pagini întregi.

Condamnări grele, multiple infracţiuni:

• Complicitate la înşelăciune

• Proxenetism

• Lipsire de libertate

Condamnat în 2008 la 5 ani cu executare, a executat 1.106 zile în penitenciarul Mândrești.

Eliberat condiţionat, Narcis Moraru a continuat în forță: în 2015-2016 a fost cercetat pentru amenințare și șantaj, după ce victima a pus la dispoziție mesaje explicite de intimidare.

Asta e persoana care, conform surselor interne, l-a propus și l-a împins pe Mihai Răzvan Moraru în fața lui Adrian Mocanu. Nu Bolojan. Nu Fritz. Ci proxenetul frate, parte din echipa penală a lui Mocanu”, mai indică publicația.

,,O reţea internațională de fraudă cu carduri bancare a fost destructurată în Thailanda, după un an de investigații ale Departamentului pentru Investigații Speciale (DSI). Cinci membri ai grupării — trei cetăţeni thailandezi şi doi români — au fost arestați pe baza mandatelor emise de instanţa Min Buri.

Românii implicați sunt Ionuț Buliarcă (28 de ani) și Robert Rotru (29 de ani), despre care anchetatorii thailandezi spun că făceau parte dintr-o structură transcontinentală ce trafica date de carduri între Asia și Europa. Reţeaua folosea skimmere montate pe bancomate din zone turistice şi camere video extrem de mici pentru captarea codurilor PIN, furturile fiind raportate în Bangkok, Chiang Mai și Phuket. Prejudiciul confirmat depăşeşte 50 de milioane de baht, cu peste 500 de victime, iar autoritățile estimează că daunele ar fi putut ajunge la 200 de milioane de baht dacă gruparea nu era oprită.

DSI anunţă că investigațiile continuă pentru identificarea celorlalte celule ale rețelei globale de fraudă cu carduri.” – Bangkok Post 24 Nov 2008.

Ionuţ Buliarcă -,,omul cu 57 de ani” din anturajul PNL Buzău

„Ionuţ Buliarcă, condamnat la 57 de ani de închisoare în Thailanda pentru infracțiuni informatice, nu este un figurant în poveste – este unul dintre oamenii apropiaţi ai lui Mocanu, parte din aceeași structură informală, aceiași bani, aceleași interese, aceeași cultură de rețea subterană.

Buliarcă este pupilul lui Silviu Roşioru, la care și domiciliază, un alt liberal autentic, consilier local PNL, fost candidat la Camera Deputaților, de altfel un individ extrem de violent.

Combinația aceasta – Mocanu, Buliarcă, Narcis Moraru – reprezintă un conglomerat de influență penală care s-a autoinfiltrat în PNL Buzău. Candidatul,,salvator”? Mihai Răzvan Moraru – produsul lor politic

Mihai Răzvan Moraru încearcă să vândă povestea unui antreprenor de succes sprijinit de liderii dreptei”.

Realitatea este opusul:

• Fratele său, condamnat pentru proxenetism şi lipsire de libertate, l-a negociat pe sub masă. • Mocanu un politician care cară după el o garnitură penală, l-a validat.

• Rețeaua Buliarcă & Co. îl susţine, în tăcere.

Aceasta nu este o candidatură susținută de merit, ci o candidatură născută dintr-o mafie politică locală, cu conexiuni între condamnați pentru corupție, proxenetism, fraude şi şantaj.

Buzăul merită să ştie cine sunt păpuşarii şi cine sunt păpuşile. lar acum lucrurile sunt extrem de clare:

Adrian Mocanu – Narcis Moraru – Ionuț Buliarcă → Mihai Răzvan Moraru

Aceasta este schema reală. Restul este marketing politic ieftin.”, conchide jurnalistul.