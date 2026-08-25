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Trump, mesaj surprinzător pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei: „Am încredere în viitorul lor. Kievul are un potențial extraordinar”

Trump, mesaj surprinzător pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei: „Am încredere în viitorul lor. Kievul are un potențial extraordinar”
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Donald Trump i-a transmis lui Volodimir Zelenski un mesaj neobișnuit de cald de Ziua Independenței Ucrainei, lăudând rezistența și sacrificiile țării și vorbind despre „potențialul extraordinar” al acesteia. Zelenski a comparat scrisoarea cu „lansarea unei rachete Patriot”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut public marți mesajul primit de la Donald Trump cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a independenței Ucrainei, o scrisoare remarcată prin tonul neobișnuit de cald folosit de liderul american la adresa Kievului.

Donald Trump vorbește despre „potențialul extraordinar” al Ucrainei, laudă curajul populației și sacrificiile făcute în timpul războiului și își exprimă încrederea într-un viitor în care țara să rămână suverană și să devină prosperă, potrivit Pravda.ua.

WASHINGTON, DC – FEBRUARY 24: US President Donald Trump delivers his State of the Union address to a joint session of Congress in the chambers of the U.S. House of Representatives in Washington, DC on February 24, 2026. Nathan Posner / Anadolu/ABACAPRESS.COM

În același timp, Trump încearcă să transmită că actualul moment ar trebui folosit pentru relansarea eforturilor diplomatice și încheierea războiului.

„Să profităm de acest moment pentru a pune capăt conflictului şi a construi o pace durabilă, care să reziste şi care să deblocheze potenţialul extraordinar al Ucrainei pentru generaţii de acum încolo”, a transmis Donald Trump.

Mesajul marchează o schimbare vizibilă de ton față de unele dintre declarațiile mai reci sau critice pe care liderul american le-a făcut anterior în privința Kievului.

Trump îi transmite lui Zelenski și „admiraţia” Statelor Unite pentru „spiritul de rezistenţă” al ucrainenilor și pentru „sacrificiile” făcute de țară în timpul războiului.

„Cu oameni curajoşi, viteji şi talentaţi, aţi construit o ţară măreaţă”, a scris Trump.

Liderul american afirmă că are „încredere” în viitorul Ucrainei „ca naţiune suverană şi prosperă” și evocă, totodată, „prietenia” dintre Statele Unite și Ucraina.

Pentru Zelenski, formulările au avut o importanță care a depășit caracterul protocolar al unui mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței.

Zelenski compară scrisoarea lui Trump cu lansarea unei rachete Patriot

Președintele ucrainean a publicat scrisoarea pe platforma X și a reacționat într-un registru neobișnuit, comparând efectul mesajului venit de la Washington cu lansarea unui interceptor Patriot PAC-3.

„O lansare (a unei rachete) Patriot PAC-3: Ne ridică moralul şi ne dă speranţa că vieţile pot fi protejate de atacurile brutale ale Rusiei şi că se poate obţine o pace demnă”, a declarat Zelenski.

Ukraine’s President Volodymyr Zelensky and French President Emmanuel Macron before a meeting at The Elysee Presidential Palace in Paris on September 3, 2025. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

Comparația nu a fost întâmplătoare. Rachetele interceptoare PAC-3, utilizate de sistemele Patriot, se numără printre armele de care Ucraina are cea mai mare nevoie pentru protejarea orașelor și infrastructurii împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.

Pentru Ucraina, deficitul reprezintă o vulnerabilitate majoră în condițiile în care Rusia continuă să utilizeze rachete balistice în atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Kievul speră să primească în perioada următoare noi interceptoare PAC-3 produse în Statele Unite, achizițiile urmând să fie finanțate de partenerii europeni ai Ucrainei.

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