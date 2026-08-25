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Fostul președinte Igor Dodon susține că numirea lui Claudiu Năsui în Guvernul de la Chișinău ar fi un pas spre anexarea Republicii Moldova la România

Fostul președinte Igor Dodon susține că numirea lui Claudiu Năsui în Guvernul de la Chișinău ar fi un pas spre anexarea Republicii Moldova la România
Igor Dodon | Foto - Profimedia images
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Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, reacționează la numirea deputatului USR Claudiu Năsui în fruntea Ministerului Dezvoltării și Digitalizării Economice al Republicii Moldova. În ziua numirii lui Năsui, Maia Sandu a semnat un decret prin care i-a acordat acestuia cetățenia Republicii Moldova. Igor Dodon a spus că sosirea lui Claudiu Năsui la conducerea unui minister al Republicii Moldova prevestește anexarea Republicii Moldova de către România.

Dodon mai critică faptul că numirea făcută de Maia Sandu are loc în preajma Zilei Independenței și spune că Republica Moldova își va pierde, încet, statalitatea.

„Guvernarea PAS sfidează poporul moldovenesc și promovează un demnitar sorosist din România în funcția de ministru al Republicii Moldova. Acesta e un mod de a pregăti treptat societatea moldovenească și instituțiile statului pentru scenariul anexării țării noastre la România. Se face Unirea pas cu pas, la «foc încet».”

Igor Dodon mai spune că demnitarii Republicii Moldova sunt înlocuiți treptat de cetățeni români.

„Deja pierdem numărul persoanelor din România angajate în funcții înalte la noi. Inclusiv cu implicarea oamenilor din rețeaua Soros. Sub PAS, devenim mai puțin suverani, mai puțin independenți și cu riscul de a pierde statalitatea. Guvernarea PAS – simbolul trădării naționale.”

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