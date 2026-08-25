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Cristoiu, necruțător în cazul ascensiunii Sandei Nicola în PNL: Dacă voia politică, de ce n-a rămas în partidul lui Geoană?

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În mandatul lui Ilie Bolojan, PNL acționează pe repede înainte. Numiri intempestive la vârf, precum Oana Gheorghiu sau Dragoș Pîslaru ca vicepreședinți, deși nu erau nici măcar membri ai partidului până în acel moment. Ultima pe listă este fosta jurnalistă Sanda Nicola, despre a cărei ascensiune bruscă ca președinte al organizației PNL sectorul 2 au dialogat jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu în cadrul emisiunii Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube. 

Fosta jurnalistă Sanda Nicola a fost șefa campaniei electorale a lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024. Pe de altă parte, soțul acesteia, jurnalistul Liviu Iolu, a fost apropiat de fostul premier Dacian Cioloș. „Familia asta trăiește de ceva timp pe cârca unor sinecuri”, a remarcat moderatorul emisiunii.

Nicola a candidat pe listele partidului lui Geoană

Publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a reamintit, în context, că Sanda Nicola nu se înscrie în tiparul de vedetă pe care îl caută multe partide pentru a-și crește capitalul de imagine publică. Invitatul a observat că fosta jurnalistă a candidat pe listele partidului lui Geoană, însă fără succes.

Cum se întâmplă? Avem unul Ilie Bolojan. Are treabă, ați văzut, taie. El zice la un moment dat, vreau să schimb conducerile la sectoare. Pe Gheorghiu am înțeles, e lângă el. Pe Pîslaru am înțeles. Dar cum de se gândește la ea? Și nu la Chirilă sau Caramitru? Am dat un exemplu. În zona asta există vedete. Sanda Nicola nu e, o știu că am fost la lansarea lui Mircea Geoană. Era eroină pe acolo, era amfitrioană. Dacă voia politică de ce n-a rămas în partidul lui Geoană? A fost pe listă, a candidat

Partenerul său de dialog a invocat patosul cu care Sanda Nicola l-a susținut în campanie pe fostul secretar adjunct al NATO.

„A fost pe listă, da, își rupea hainele de pe ea. Îmi aduc aminte că în dezbaterile alea își rupea hainele de pe dânsa pentru Geoană, prin sălile alea prin Parlament, la dezbaterile de la Antenă. Urla, făcea ca toate visele”.

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