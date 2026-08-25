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După ce Dinel Miruță s-a lăudat cu producția de muniție NATO de la Sadu, fostul ministru al Economiei îi amintește că PSD a realizat contractele

Ruxandra Radulescu
După ce Dinel Miruță s-a lăudat cu producția de muniție NATO de la Sadu, fostul ministru al Economiei îi amintește că PSD a realizat contractele
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Ștefan Radu Oprea, fostul ministru al Economiei, i-a atras atenția ministrului interimar al Apărării, Radu Dinel Miruță, că pentru liniile de producție de la Uzina Sadu contractele au fost realizat încă din septembrie 2023, în timpul guvernării PSD.

Fostul ministru al Economiei l-a ironizat pe interimarul de la Apărare, Radu Dinel Miruță, care, după ce s-a lăudat cu cei doi centimetri de creștere al debitului Dunării, în urma unei operațiuni eșuate, acum își asumă creditul pentru liniile de producție de la Uzina Sadu, care au fost contractate în timpul guvernării PSD.

„Ministrul „Sfarmă Piatră – 2 cm”, aka Radu Dinel Miruță, se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu.
Bravo, excelent, bucurie mare că sunt două linii noi de producție la fabrică. Ce uită să spună vașnicul susținător de Salvadori este că au fost semnate contractele pentru noile linii de producție în septembrie 2023″, a transmis Radu Ștefan Oprea pe Facebook.

„Se va apuca să refacă pozele cu copacii în hale cu AI-ul”

De asemenea, Oprea face aluzie și la interesul lui Radu Miruță de a-și promova imaginea pe rețelele de socializare. De această dată, remarcă fostul ministru al Economiei, Dinel Miruță își asumă ca reușite proprii proiecte demarate în timpul guvernării social-democrate.

„Ups! Ce credeți că va face Miruță când veți afla că în timpul mandatului unui ministru PSD-ist s-a investit și la UM Sadu și la UM Cugir sau Fabrica de Arme Cugir, Carfil sau celelalte filiale ale Romarm.
Eu cred că se va apuca să refacă pozele cu copacii în hale cu AI-ul :))
Deși normalitatea, din punctul meu de vedere, este ca fiecare în mandatul său să ne facem treaba, să continuăm ce e bun și să schimbăm ce e mai puțin bun, nu să înnebunim tik-tok-ul”, a transmis Radu Ștefan.

Ce a declarat Radu Miruță

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, luni, că la Uzina Mecanică Sadu există două linii de producție pentru muniția NATO.

„Eu am fost acolo ca ministru al economiei. Aveau salarii întârziate, aveau sume foarte mari de bani primite pentru nucleu, adică primești bani să cam stai. Aveau copaci efectiv crescuți. Acolo s-a făcut nu doar igienizare. S-a făcut curățenie, s-au eliberat hale și astăzi avem două linii moderne care produc muniție NATO”, a declarat Miruță.

Câte fabrici de muniție funcționează în România

În afară de această uzină, în România mai funcționează și alte 15 fabrici ROMARM precum Fabrica Defence Vehicles de la Petrești, acolo unde se produc camioane și vehicule MApN cu mobilitate ridicată sau Uzina Mecanică de la Cugir acolo unde se produc muniții, tunuri de bord și mitraliere, cu standard NATO.

În ceea ce privește proiectele în curs de dezvoltare, la Sibiu, compania turcă Otokar a finalizat achiziția pachetului majoritar la Automecanica Mediaș pentru a produce în serie blindatele ușoare tactice 4×4 COBRA II, livrările către Forțele Terestre fiind deja inițiate în iulie 2026.

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