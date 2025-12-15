Trump se reorientează către cumpărarea de acțiuni în sectoare critice, precum metale rare și semiconductori, pentru a reduce dependența față de China

Administrația Trump intensifică eforturile pentru a securiza aprovizionarea Statelor Unite ale Americii cu metalele rare și cu semiconductori, vitale industriei high-tech, prin convertirea subvențiilor federale pentru companii în mize de capital.

Acțiunile președintelui Trump au ca scop reducerea dependenței economiei și industriei Statelor Unite față de producția de semiconductori și de metale rare din China în contextul creșterii tensiunilor geopolitice.

China deține monopol în aprovizionarea globală cu mineralele vitale. Recent, regimul comunist de la Beijing a restricționat exportul de metalele rare precum antimoniu și germaniu către SUA

Korea Zinc va construi o topitorie în Tennessee

Participație achiziționată : Aproximativ 10%;

: Aproximativ 10%; Proiect: O topitorie de metale neferoase în valoare de 7,4 miliarde de dolari va fi construită în Tennessee;

O topitorie de metale neferoase în valoare de 7,4 miliarde de dolari va fi construită în Tennessee; Detalii : Korea Zinc va construi o topitorie de 7,4 miliarde de dolari în Tennessee printr-o societate mixtă cu parteneri americani;

: Korea Zinc va construi o topitorie de 7,4 miliarde de dolari în Tennessee printr-o societate mixtă cu parteneri americani; Valoarea strategică: Proiectul va întări aprovizionarea SUA și va reduce dependența față de China

Departamentul de Război al SUA va deține o participație de 40% în societatea mixtă. Departamentul Comerțului va furniza subvenții în valoare de 210 miliarde de dolari în temeiul legii CHIPS.

Korea Zinc va emite acțiuni în valoare de 1,9 miliarde de dolari către societatea mixtă și investitorii strategici americani. Restul de 5,5 miliarde de dolari vor proveni din împrumuturi garantate de SUA și alte finanțări de 4,7 miliarde de dolari. Construcția topitoriei va debuta din 2026. Topitoria va deveni operațională din 2029, în etape, informează Reuters.

