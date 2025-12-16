Cât de stabilă a fost România? Țara a schimbat 13 prim-miniștri în doar 18 ani. Cum stau Bulgaria, Polonia sau Ungaria la capitolul „stabilitate”

România a schimbat 13 prim-miniștri în doar 18 ani, potrivit unui raport care analizează stabilitatea guvernamentală în 16 state europene în perioada 2007-2025. Durata medie a unui mandat de premier în România este de doar 17, 5 luni, adică mai puțin de un an și jumătate. Cifrele plasează România pe primul loc la capitolul instabilitate politică în Europa.

Cel mai scurt mandat a fost cel al lui Mihai Răzvan Ungureanu, care a rămas în funcție doar 2,9 luni, în timp ce, cel mai lung mandat a aparținut lui Victor Ponta, cu aproximativ 43 de luni la Palatul Victoria. Această succesiune rapidă de guverne arată o incapacitate cronică a executivului de a asigura continuitate decizională. Autorii raportului avertizează că rotația accelerată a premierilor duce la abandonarea constantă a strategiilor începute și la reluarea acelorași reforme de la zero.

România este urmată, la mare distanță, de Franța, care a avut 12 premieri în aceeași perioadă. Diferența majoră ține însă de forma de guvernare. În Franța, regimul semi-prezidențial oferă stabilitate prin rolul președintelui, care rămâne principalul actor politic și asigură continuitatea direcției strategice, indiferent de schimbările de la nivelul Guvernului.

La polul opus se află Ungaria, Germania și Spania, state care au avut doar 3 premieri în 18 ani. În aceste țări, durata medie a unui mandat depășește 76 de luni, adică peste 6 ani. Raportul arată că această stabilitate este rezultatul unor sisteme instituționale solide, al unor majorități politice coerente și al unei culturi politice bazate pe predictibilitate și disciplină guvernamentală.

Un alt exemplu relevant este Suedia, unde fostul premier Stefan Löfven a condus guvernul timp de aproape 86 de luni, cel mai lung mandat înregistrat în rândul celor 16 state analizate. Acest tip de continuitate permite planificare bugetară pe termen lung, reforme consistente și credibilitate în relațiile externe.

În cazul României, instabilitatea are cauze multiple:

Fragmentarea politică

Competiția internă din partide

Majorități fragile

Moțiunile de cenzură

Schimbările frecvente de premieri afectează direct capacitatea administrației de a implementa reforme, de a negocia coerent la nivel european și de a construi politici publice cu impact real. Într-un context marcat de crize economice, sociale și geopolitice, România rămâne un caz aparte în Europa: o țară care schimbă guvernele prea repede pentru a construi stabilitate.

