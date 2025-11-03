Prima pagină » Știri externe » Trump vânează zăcămintele rare ale Planetei. Ce țări s-au alăturat deja „clubului“ pentru comerțul cu minerale rare

03 nov. 2025, 17:32, Știri externe
Sursa: Mediafax

Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum, a declarat, luni, că Washingtonul a creat un „club“ select în care națiunile membre să poată face comerț cu minerale critice. Potrivit acestuia, șase țări s-au alăturat deja clubului: Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Malaezia și Australia.

„În ultimele săptămâni, SUA au anunțat un mecanism de creare a unui club de țări care să poată desfășura un comerț echitabil între membrii săi, să rafineze și să recicleze mineralele critice”, a declarat Doug Bergum la conferința ADIPEC din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit oficialului american, în ultima perioadă, au existat numeroase perturbări în comerțul cu minerale critice. Totuși, fără acces la astfel de resurse, dezvoltarea inteligenței artificiale și a altor industrii de înaltă tehnologie este imposibilă, consideră Burgum.

Secretarul a mai spus că Statele Unite se angajează să aibă suficientă putere pentru a conduce și a câștiga cursa inteligenței artificiale.

În ultimele luni, mai multe țări s-au folosit de zăcămintele lor de metale rare pentru a se apropia președintele american Donald Trump și a obține sprijinul Americii.

Reamintim că, la sfârșitul lunii octombrie, preşedintele Donald Trump şi prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, au semnat un acord privind asigurarea aprovizionării cu minerale critice şi pământuri rare.

Cei doi lideri au convenit să „sprijine aprovizionarea cu minerale critice şi pământuri rare, în stare brută sau prelucrate, esenţiale pentru industriile interne ale Statelor Unite şi Japoniei”.

„Cadrul” prevede cooperarea celor doi aliaţi pentru a asigura aprovizionarea şi mobilizarea guvernului şi a sectorului public în vederea consolidării investiţiilor în exploatarea şi prelucrarea resurselor, care sunt utilizate pentru alimentarea tuturor dispozitivelor, de la iPhone-uri la vehicule electrice.

„Acordul va ajuta ambele ţări să consolideze securitatea economică, să promoveze creşterea economică şi, astfel, să conducă în mod continuu la prosperitatea globală”, se arată în declaraţia comună.

În aprilie, Washingtonul a încheiat un acord similar și cu Ucraina.

Burgum, fost guvernator republican al Dakotei de Nord, a fost prezent luni la summitul petrolului de la Abu Dhabi. El a lăudat parteneriatul pe care statele arabe producătoare de petrol din Golf îl au cu America, spunând: „Împărtășim aceeași convingere despre politica energetică”.

„Oamenii au descris clima ca pe o amenințare existențială. Din nou, pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă politica energetică a SUA, ne concentrăm pe două amenințări substanțiale. Una este că Iranul nu ar putea deține o armă nucleară”, a spus Burgum. „Dar al doilea lucru este că lumea liberă nu poate pierde cursa înarmării bazate pe inteligență artificială. … Aveți nevoie de cipuri, aveți nevoie de modele software și aveți nevoie de mai multă electricitate.”

