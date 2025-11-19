Donald Trump a participat la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, unde Elon Musk și șeful Nvidia au discutat despre viitorul AI

Directorul executiv al Tesla, X și Space X, Elon Musk, și directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, au discutat despre progresele realizate în domeniul Inteligenței Artificiale și al tehnologiei la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită din Washington, D.C.

Președintele Donald Trump a participat la evenimentul găzduit de ministrul saudit al telecomunicațiilor, Abdullah A. Alswaha, unde doi dintre marii magnați din industria big tech au vorbit despre A.I., informatica avansată și infrastructura digitală.

Elon Musk: Pentru ca civilizația să supraviețuiască, trebuie să mergem în spațiu

Elon Musk, directorul Space X, a insistat pe explorarea spațială. Miliardarul crede că singura soluție pentru ca civilizația umană să supraviețuiască pe termen lung este colonizarea altor planete.

„Trebuie să ne asigurăm că civilizația va supraviețui, având o arhitectură superioară. Civilizația n-a avut întotdeauna o arhitectură solidă. De fapt, a fost un ciclu de civilizații. Cred că avem o arhitectură superioară, dar nu este ceva garantat. Inteligența Spațială ar putea propulsa tehnologia explorării spațiale. Trebuie să ai sateliți cu AI și putere solară în spațiu. Cât procent din energia Soarelui folosim acum pentru munca noastră? Energia din Univers este IMENSĂ. Pentru a obține ENERGIE într-o cantitate de câteva miliarde de ori mai multă decât găsești pe Pământ, trebuie să te duci în spațiu”, a afirmat Elon Musk.

„Cred că sateliții solari cu AI vor fi posibili în mai puțin de 5 ani”, a spus Elon Musk.

„Imaginează-ți cât de mici vor fi computerele care vor alimenta acești sateliți”, a spus șeful Nvidia Jensen Huang.

„Presupun că Elon va fi mai ocupat datorită AI, eu voi fi mai ocupat datorită AI. Pe termen scurt, aș spune că există toate dovezile că vom fi mai productivi și totuși vom fi mai ocupați.”

Musk a mers un pas mai departe, spunând că „predicția mea este că munca va fi opțională – va fi ca și cum ai juca sport sau jocuri video.”

Prințul Bin Salman: Vor fi create noi locuri de muncă

Evenimentul a avut loc la o zi după vizita de la Casa Albă a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care a anunțat investiții în valoare de circa 1 trilion de dolari în Statele Unite.

„Prin cimentarea istorică a cooperării noastre economice, am agreat să semnăm pentru proiecte în domenii, incluzând energie, AI, minerale rare și finanțe. Acestea vor contribui la creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă”, a declarat prințul.

Trump: Suntem cea mai SEXY țară de pe glob

„Suntem cea mai SEXY țară de pe glob. Au fost cele mai bune 9 luni pe care le-a putut avea un președinte SUA”, așa și-a început Trump discursul.



„Vreau să le mulțumesc prietenilor mei, prințului Mohammed. Ieri, am avut o vizită fenomenală. Sala a fost cam mică, dar credeți-mă, data viitoare vom avea o sală de bal mult mai mare”, a spus președintele, care a reamintit că se ocupă în prezent de renovarea Casei Albe și de lărgirea Sălii de bal.

„Arabia Saudită a devenit un aliat major non-NATO. Este o mare realizare. Am semnat un acord strategic istoric ieri. Vom vinde cele mai tari echipamente militare din lume Arabiei Saudite. Le vom oferi tancuri, avioane și armament. Avem o relație bună cu Arabia Saudită. Nu avem o relație bună cu Hussein Barack Obama și cu Joe adormitul. Orientul Mijlociu a fost timp de 20 ani sub nori întunecați. Dar acum vom încheia pacea”, a spus Trump.

Trump: Bin Salman a agreat să investească 1 TRILION $ în SUA

Președintele a vorbit despre investiții semnificative în domeniul energiei nucleare și în dezvoltarea Inteligenței Artificiale, anunțând că prințul saudit s-a decis să investească 1 TRILION DE DOLARI până la urmă.

„Trebuie să săpăm după petrol și gaz ca să construim centrale. De asta am susținut Legea Drill, Baby, Drill!”, a reamintit Trump despre exploatarea petrolului la scară largă în beneficiul energetic al americanilor.

Trump: Noul avion F-47 nu poate fi egalat

Președintele a lăudat realizările Statelor Unite în domeniul industriei auto, a infrastructuri, a cipurilor și energiei. Trump a criticat dependența SUA față de producția de semiconductori din Taiwan. Pe de altă parte, l-a lăudat și pe Jensen Huang, șeful Nvidia, întrebându-l cum mai decurge afacerea cu semiconductorii.

„Statele Unite sunt mai puternice ca niciodată. Trebuie să fim mai rapizi. Toate țările ne vor rachetele. Tocmai am proiectat noul avion F-47! Este deja în curs de fabricație. Mi se spune că nu poate fi egalat la stealth și viteză”, a dezvăluit Trump.

Trump: Extrema stângă a eșuat. Lumea trebuia să se termine acum 20 ani de la încălzirea globală

Președintele i-a criticat pe ecologiști.

„Lumea trebuia să se ducă de 20 ani. Vă amințiți? Sunt SCHIMBĂRILE CLIMATICE! Extrema stângă tocmai a eșuat. Și chiar au eșuat. Modelele high-tech care au eșuat cu înșelătoriile așa zise „verzi”. Uite, eu sunt pentru MEDIU. Dar ei tot ziceau că e ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ. Nu merge cu prostia asta în Arabia Saudită. Au mers apoi pe RĂCIREA GLOBALĂ. Și s-au acoperit prin a folosi cuvintele perfecte SCHIMBĂRILE CLIMATICE. E zăpadă, plouă, e cald, sunt SCHIMBĂRILE CLIMATICE care distrug lumea! Ni se spunea acum 20 ani că lumea va arde”.

Președintele a glumit, și totodată, a și amenințat că va investiga mișcările și organizațiile ecologiste:

„De fapt, lumea e mai rece. Ce să facem cu conspiraționiștii ăștia? Va trebui să-i investigăm imediat! Au provocat ditamai inflația. Acum, ne-am revenit la normal. Acum 9 luni, țara noastră era moartă sub Biden. Dar acum, țara noastră e cea mai SEXY din lume!”

Trump: I-aș fi învins pe Washington și Lincoln la alegerile din 2020 dacă nu ar fi izbucnit pandemia de COVID-19

„Avem cele mai multe locuri de muncă pe care le-am avut vreodată în istoria țării noastre. Și trebuie să creăm altele. Avem cea mai tare economie în toată istoria. Țara noastră a suferit din cauza COVID, dar am zdrobit statisticile. Mi s-a spus înainte de pandemie că dacă George Washington și Abraham Lincoln ar reveni din morți, eu i-aș bate cu 25%. Dar ziua următoare a crescut datoria, iar mulți oameni au murit. Ce putea să fie? A fost un fenomen antic care nu ar fi trebuit să se întâmple – pandemia de COVID-19. Dar ne-am revenit grație vaccinurilor noastre. Am trimis ventilatoarele de oxigen țărilor din lume. Am devenit regii ventilatoarelor”, a spus Trump.

Trump, despre baterii și cipuri

Președintele s-a arătat vizibil iritat de valul de critici din partea susținătorilor MAGA după ce administrațai sa a angajat asiaticii. Președintele spune că asiaticii le dau indicații americanilor cum să fabrice baterii și cipuri.

„Și acum ne învață oamenii cum să construim cipurile de computer. Jensen, nu știu cum poți să o faci când ai prieteni care nu știu cum arată cipurile. Eu îmi iubesc prietenii conservatori, dar avem nevoie de chinezi să ne dea indicații, asta este America Măreață. Avem un caz în Georgia. Bateriile sunt periculoase de făcut. Au investit 1 miliard de dolari pentru o fabrică și le-am spus să se oprească. Și acum angajăm oameni să ne arate cum să le fabricăm. Oamenii noștri sunt patrioți, dar nu sunt pricepuți pentru a pune fabricile în funcțiune. Îmi pare rău! Da, sunt în cădere la sondaje, dar avem oameni inteligenți care fac o treabă bună”.

Trump: Am făcut pace mondială…cu tarife vamale

„Am încheiat opt războaie. Inclusiv între India și Pakistan, care au arme nucleare. Am băgat tarife pe țările astea. Să vină la mine dacă vor să le scad. Nu pot să se lovească cu arme nucleare și să ucidă milioane de oameni, să lovească Los Angeles. Le-am mărit tarifele să se potolească cu războiul”, a spus Trump.

„Folosesc aceste tarife ca să închei războaie. Nu ca Joe care nici măcar nu cunoaște țările”, a afirmat Trump.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Forumul de Investiții SUA-Arabia Saudită

