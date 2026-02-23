Prima pagină » Actualitate » Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică

Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică

23 feb. 2026, 22:03, Actualitate
Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică

O familie din București a avut parte de o vacanță la schi pe care nu va uita prea curând, și nu pentru pârtia de schi, ci pentru vizita din cabinetul medicului, unde un membru a ajuns din cauza unei reacții alergice la pișcăturile ploșnițelor care se aflau în cameră. Între timp, pensiunea a fost închisă pentru dezinsecție.

În loc de liniște și relaxare, o familie din București s-a ales cu o vacanță de coșmar, relatează Observator News.

Vacanță de coșmar pentru o familie din București

Soţul, pe timpul zilei s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca nişte punctuleţe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie şi am văzut câteva pete de sânge şi în momentul în care soţul a ridicat salteaua, am văzut ploşniţe„, explică soția victimei, potrivit sursei citate.

Femeia a încercat să stea de vorbă cu proprietarii pensiunii pentru a le semnala problema.

I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soţul e alergic şi s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonşalanţă: staţi liniştită, doamnă, vă schimb camera„, a explicat femeia.

Turistul a ajuns la medic. „Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare„, a explicat Dr. Rosana Pia Groza, medic Centrul de Permanență Predeal.

Familia  a depus plângere

Familia bărbatului în vârstă de 41 de ani a depus o plângere la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov. Societatea care administrează vila din Predeal a primit peste jumătate de milion de lei, cofinanțare europeană nerambursabilă, pentru investiții care să aducă unitatea turistică la standard de patru stele.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
21:28
Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
LEGE Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
21:12
Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
INEDIT Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”
21:09
Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”
SEMNAL DE ALARMĂ Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”
20:59
Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”
FLASH NEWS Protest extrem într-un studio de televiziune. Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, ca protest la măsurile Guvernului Bolojan
20:58
Protest extrem într-un studio de televiziune. Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, ca protest la măsurile Guvernului Bolojan
CONTROVERSĂ Cum motivează Dominic Fritz lipsa Oanei Țoiu de la moțiunea depusă împotriva ei: A mers să se lupte cu rușii
20:24
Cum motivează Dominic Fritz lipsa Oanei Țoiu de la moțiunea depusă împotriva ei: A mers să se lupte cu rușii
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de URGENȚĂ
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
„Ești o bunăciune în draci" – psihologul care cerea poze intime pacientelor sale, anchetat
Click
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au folosit microbi pentru a extrage metale din meteoriți la bordul Stației Spațiale Internaționale
AUTO Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
21:17
Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
VIDEO Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
21:11
Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
ACUM Primarul Mamdani a declarat stare de urgență în New York City în urma furtunilor de zăpadă. Ce interdicții de călătorie au fost impuse
20:51
Primarul Mamdani a declarat stare de urgență în New York City în urma furtunilor de zăpadă. Ce interdicții de călătorie au fost impuse
SPORT Renunță Hermannstadt la Dorinel Munteanu? „Şi eu sunt la fel de neliniştit precum conducerea”
20:46
Renunță Hermannstadt la Dorinel Munteanu? „Şi eu sunt la fel de neliniştit precum conducerea”
SPORT Clubul a fost în prima ligă de fotbal, acum adună „prichindei” la fotbal din toată țara! „Cel mai greu e să formezi tineri jucători”
20:26
Clubul a fost în prima ligă de fotbal, acum adună „prichindei” la fotbal din toată țara! „Cel mai greu e să formezi tineri jucători”
ALERTĂ Jafuri și violențe în tot Mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români
19:58
Jafuri și violențe în tot Mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români

Cele mai noi

Trimite acest link pe