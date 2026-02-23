Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică

O familie din București a avut parte de o vacanță la schi pe care nu va uita prea curând, și nu pentru pârtia de schi, ci pentru vizita din cabinetul medicului, unde un membru a ajuns din cauza unei reacții alergice la pișcăturile ploșnițelor care se aflau în cameră. Între timp, pensiunea a fost închisă pentru dezinsecție.

În loc de liniște și relaxare, o familie din București s-a ales cu o vacanță de coșmar, relatează Observator News.

Vacanță de coșmar pentru o familie din București

„Soţul, pe timpul zilei s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca nişte punctuleţe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie şi am văzut câteva pete de sânge şi în momentul în care soţul a ridicat salteaua, am văzut ploşniţe„, explică soția victimei, potrivit sursei citate.

Femeia a încercat să stea de vorbă cu proprietarii pensiunii pentru a le semnala problema.

„I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soţul e alergic şi s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonşalanţă: staţi liniştită, doamnă, vă schimb camera„, a explicat femeia.

Turistul a ajuns la medic. „Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare„, a explicat Dr. Rosana Pia Groza, medic Centrul de Permanență Predeal.

Familia a depus plângere

Familia bărbatului în vârstă de 41 de ani a depus o plângere la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov. Societatea care administrează vila din Predeal a primit peste jumătate de milion de lei, cofinanțare europeană nerambursabilă, pentru investiții care să aducă unitatea turistică la standard de patru stele.

Recomandările autorului: