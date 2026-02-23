Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc

Utilizarea luminilor de drum care nu sunt corespunzătoare au fost luate în vizor de oamenii legii, potrivit noilor prevederi ale Codului Rutier 2025, metoda aceasta poate aduce sancțiuni severe. Aprinderea și stingerea rapidă a fazei lungi, cunoscută sub numele de „flash”, poate fi considerată o formă de comportament agresiv și poate aduce amenzi consistente, dar și suspendarea temporară a permisului.

Abaterea din trafic care poate aduce suspendarea permisului

Potrivit regulamentului actualizat, utilizarea intermitentă a fazei lungi este interzisă atunci când există alte vehicule în apropiere. În astfel de situații, șoferii care dau flash-uri pentru a intimida sau presa alți participanți la trafic riscă sancțiuni, relatează Cancan.ro.

Simpla folosire a fazei lungi în fața unui alt vehicul care circulă în aceeași direcție poate atrage o amendă cuprinsă între 330 și 495 de lei și două puncte de penalizare. În cazurile mai grave, când flash-urile sunt folosite repetat sau agresiv, legea prevede amenzi de până la 825 de lei și chiar suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Există și situații în care utilizarea fazei lungi este legală. Pe drumuri neaglomerate, pe timp de noapte, aprinderea fazei lungi poate crește vizibilitatea și siguranța fără să deranjeze alți șoferi. Flash-urile pot fi folosite pentru semnalarea unor pericole imediate, cum ar fi obstacole pe carosabil, animale sau accidente, pentru a preveni incidentele.

În realitate, conducătorii auto utilizează semnalele cu farurile și în alte situații, unele considerate acceptabile, altele controversate. Printre acestea se regăsesc avertizarea cu privire la un radar sau la prezența unui echipaj de poliție, facilitarea acordării priorității în intersecții ori solicitarea eliberării benzii pe drumurile de mare viteză.

Deși astfel de practici sunt frecvente în trafic, ele pot fi percepute drept agresive atunci când sunt repetate insistent sau când sunt folosite pentru a intimida alți participanți la trafic.

