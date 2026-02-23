Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”

În primul interviu acordat presei din România, pe lângă relația SUA-România, Consiliul Păcii, discuțiile dintre Nicușor Dan și Marco Rubio, Paolo Zampolli a ținut să mai puncteze ceva. Și anume, rolul „extraordinar” al Tamilei Cristescu, jucat la Washington pentru a promova interesele României. Declarația vine ca o surpriză, mai ales că Tamila Cristescu a fost printre primele victime ale Oanei Toiu, odată instalată în fruntea MAE. Ea a fost schimbată peste noapte de la Consulatul din New York.

„Tamila este un ”soldat” extraordinar, cu relații unice în SUA…la Washington, New York și la nivel global. Am întîlnit-o acum cîțiva ani, cînd lucra la Consulatul României din New York; a excelat în rolul său, combinînd profesionalismul cu o dedicare sinceră pentru a servi poporul român și a promovat interesele României ori de cîte ori a apărut oportunitatea. Are un potențial excepțional și sunt convins că cariera sa în diplomație va continua pe o traiectorie remarcabil ascendentă”, a precizat Paolo Zampolli, pentru Inpolitics.

Deși a fost dată afară din Ministerul Afacerilor Externe, Tamila Cristescu nu a ezitat să ajute România când a avut ocazia. Fie în plan politic sau sportiv.

Tamila Cristescu a facilitat vizita la Washington a ministrului de Finanțe

În octombrie anul trecut, românca a făcut demersuri pentru ca ministrul de Finanțe să fie invitat la recepția de la Washington.

Ea a și publicat pe social-media imagini cu Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, dar și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Tamila Cristescu a reușit acolo unde Oana Țoiu a eșuat

De asemenea, Tamila Cristescu a jucat un rol esențial în readucerea în România a sportivilor români care au participat Campionatul Mondial de Pescuit la Spinning din Caiac 2025 din Mexic. Echipa națională rămăsese blocată pe aeroport din cauza unor probleme birocratice.

Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, i-a mulțumit Tamilei Cristescu, la acel moment, nu unui angajat al Ministerului Afacerilor Externe sau chiar Oanei Țoiu, ministra de la Externe.

„Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, dorește să transmită mulțumiri speciale domnișoarei Tamila Cristescu pentru ajutorul acordat în aceste 3 zile extrem de complicate pentru echipa AGVPS care reprezintă România la Campionatul Mondial de Pescuit la Spinning din Caiac 2025 .

După ce a fost dată afară de Oana Țoiu de la Consulatul României din New York, în vară, Tamila Cristescu a ajuns în cercurile influente de la Washington din apropierea anturajului președintelui Donald Trump. Din această poziție, neoficială, românca a obținut mai multe succese pentru România.

Și atunci actuala conducere politică de la București poate că ar trebui să răspundă la întrebarea: „Cum se face că cineva – care nu mai reprezintă statul român – este mai apreciat și mai folositor relației România – SUA decât cineva care e plătit pentru asta?”

AUTORUL RECOMANDĂ