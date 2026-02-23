Prima pagină » Știri politice » Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”

Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 21:09, Știri politice
Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”
Galerie Foto 4

În primul interviu acordat presei din România, pe lângă relația SUA-România, Consiliul Păcii, discuțiile dintre Nicușor Dan și Marco Rubio, Paolo Zampolli a ținut să mai puncteze ceva. Și anume, rolul „extraordinar” al Tamilei Cristescu, jucat la Washington pentru a promova interesele României. Declarația vine ca o surpriză, mai ales că Tamila Cristescu a fost printre primele victime ale Oanei Toiu, odată instalată în fruntea MAE. Ea a fost schimbată peste noapte de la Consulatul din New York.

„Tamila este un ”soldat” extraordinar, cu relații unice în SUA…la Washington, New York și la nivel global. Am întîlnit-o acum cîțiva ani, cînd lucra la Consulatul României din New York; a excelat în rolul său, combinînd profesionalismul cu o dedicare sinceră pentru a servi poporul român și a promovat interesele României ori de cîte ori a apărut oportunitatea. Are un potențial excepțional și sunt convins că cariera sa în diplomație va continua pe o traiectorie remarcabil ascendentă”, a precizat Paolo Zampolli, pentru Inpolitics.

Deși a fost dată afară din Ministerul Afacerilor Externe, Tamila Cristescu nu a ezitat să ajute România când a avut ocazia. Fie în plan politic sau sportiv.

Tamila Cristescu a facilitat vizita la Washington a ministrului de Finanțe

În octombrie anul trecut, românca a făcut demersuri pentru ca ministrul de Finanțe să fie invitat la recepția de la Washington.

Ea a și publicat pe social-media imagini cu Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, dar și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Tamila Cristescu a reușit acolo unde Oana Țoiu a eșuat

De asemenea, Tamila Cristescu a jucat un rol esențial în readucerea în România a sportivilor români care au participat Campionatul Mondial de Pescuit la Spinning din Caiac 2025  din Mexic. Echipa națională rămăsese blocată pe aeroport din cauza unor probleme birocratice.

Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, i-a mulțumit Tamilei Cristescu, la acel moment, nu unui angajat al Ministerului Afacerilor Externe sau chiar Oanei Țoiu, ministra de la Externe.

„Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, dorește să transmită mulțumiri speciale domnișoarei Tamila Cristescu pentru ajutorul acordat în aceste 3 zile extrem de complicate pentru echipa AGVPS care reprezintă România la Campionatul Mondial de Pescuit la Spinning din Caiac 2025 .

După ce a fost dată afară de Oana Țoiu de la Consulatul României din New York, în vară, Tamila Cristescu a ajuns în cercurile influente de la Washington din apropierea anturajului președintelui Donald Trump. Din această poziție, neoficială, românca a obținut mai multe succese pentru România.

Și atunci actuala conducere politică de la București poate că ar trebui să răspundă la întrebarea: „Cum se face că cineva  – care nu mai reprezintă statul român – este mai apreciat și mai folositor relației România – SUA decât cineva care e plătit pentru asta?”

AUTORUL RECOMANDĂ

Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns

Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”
18:33
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”
CONTROVERSĂ Un lider AUR o critică pe Oana Țoiu, după ce a absentat la moțiunea pe Mercosur: „Un act de sfidare. Creează un precedent periculos, rușinos”
16:52
Un lider AUR o critică pe Oana Țoiu, după ce a absentat la moțiunea pe Mercosur: „Un act de sfidare. Creează un precedent periculos, rușinos”
EXCLUSIV Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
15:42
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
NEWS ALERT Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”
15:11
Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”
FLASH NEWS Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”
14:58
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”
FLASH NEWS Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”
14:37
Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de URGENȚĂ
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
„Ești o bunăciune în draci" – psihologul care cerea poze intime pacientelor sale, anchetat
Click
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au folosit microbi pentru a extrage metale din meteoriți la bordul Stației Spațiale Internaționale
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
UTILE Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
21:28
Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
AUTO Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
21:17
Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
LEGE Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
21:12
Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
VIDEO Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
21:11
Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
SEMNAL DE ALARMĂ Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”
20:59
Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”

Cele mai noi

Trimite acest link pe