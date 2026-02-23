Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune

Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune care îi poate atrage pe hoți, atunci când plecați în vacanțe. Astfel, în timpul absenței voastre, este foarte important să evitați această practică și să luați câteva măsuri simple pentru securitatea locuinței.

Așadar, înainte de a pleca de acasă pe termen lung, în primul rând trebuie să verificați dacă v-ați luat toate lucrurile necesare, dacă luminile și aparatele electronice au fost oprite, iar ușa de la intrare este încuiată, informează publicația franceză demotivateur.fr.

Acum, în era digitală, mulți oameni își anunță plecările în vacanță pe rețelele de socializare, postând fotografii sau diverse mesaje, dar tocmai acest obicei poate reprezenta o adevărată invitație pentru infractori.

Deci, este recomandat să evitați publicarea imaginilor sau mesajelor care indică faptul că nu sunteți acasă, pentru că hoții pot urmări activitatea voastră online și pot profita de ocazie pentru a intra în locuință, avertizează maison-travaux.fr.

De asemenea, pe lângă evitarea expunerii pe internet, există câteva măsuri simple pentru a descuraja hoții. Puteți ruga un vecin să viziteze periodic locuința pentru a uda plantele sau să ridice corespondențele.

Această activitate transmite ideea că proprietatea este supravegheată. Dar și programarea luminilor să se aprindă automat la anumite intervale poate crea impresia că cineva este acasă.

Mai mult, pentru o protecție sporită, instalați un sistem de alarmă sau de supraveghere video. În concluzie, toate aceste soluții moderne oferă un nivel ridicat de securitate și pot descuraja tentativele de furt, atunci când lipsiți mai mult timp de acasă.

