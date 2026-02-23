Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar

Britanicul Tamer Zeki, în vârstă de 29 de ani, s-a mutat într-un mic sat din Austria, cu doar 400 de locuitori, pentru a se stabili în orașul natal al iubitei sale, Anna Haselboeck. Tânărul aplicase fără succes pentru 1.000 de locuri de muncă în Marea Britanie și, deci, epuizase toate opțiunile în încercarea de a-şi găsi un serviciu în domeniul analizei de date la Londra, domeniu care se ocupă cu colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor pentru a ajuta companiile să ia decizii mai bune.

Dar cei doi au descoperit că găsirea unui loc de muncă în Austria a fost mult mai simplă. Ea a obținut un post după doar trei interviuri și a reușit să-i aranjeze și lui Tamer unul. Deși satul izolat din Austria, care are o singură stradă și un singur restaurant, poate părea uneori solitar, Tamer se declară extrem de mulțumit de noul său loc de muncă.

De asemenea, beneficiile financiare sunt considerabile: costurile săptămânale de trai au scăzut cu până la 50%, iar un apartament cu trei dormitoare costă jumătate din cât ar fi plătit pentru o garsonieră în Londra.

„Încercam să intru în domeniul analizei de date; aplicam la job după job. Cred că am trimis 1.000 de aplicații în Londra și am avut doar patru interviuri. În același timp, Anna căuta locuri de muncă în Austria și, în aproximativ trei săptămâni, a avut trei interviuri și o ofertă. Anna a vorbit cu dentistul familiei despre situația noastră, iar el i-a spus că are un job pentru amândoi. M-am gândit: «Hai să încercăm», și așa am ajuns în Austria. M-am mutat în orașul natal al Annei, în Austria de Jos. Este atât de izolat încât are doar 400 de locuitori. A fost o experiență foarte bună pentru mine, îmi iubesc munca, îmi place natura și liniștea. Îmi place că pot locui împreună cu Anna. Dar poate deveni foarte izolant. Chiar și când ieși la o plimbare, nu vezi pe nimeni”, a explicat bărbatul, care lucrează ca tehnician ortodont digital.

„Mi se pare incredibil cât de competitivă este piața muncii din Marea Britanie. Pentru mine a fost foarte ușor să găsesc un loc de muncă în Austria și erau doar doi-trei candidați pentru fiecare post. Când Tam aplica pentru joburi în Marea Britanie, erau 5.000 de candidați”, a spus, la rândul său, Anna.

După trei luni de studiu în domeniul analizei de date, Tamer a început să își caute un loc de muncă în acest sector. Totuși, în ciuda celor 1.000 de aplicații trimise, nu a primit nicio ofertă.

Între timp, Anna căuta oportunități în Austria, aflată la puțin peste două ore de zbor de Londra, și, în doar trei săptămâni, a obținut trei interviuri și o ofertă de muncă. În timpul unei programări de rutină la dentistul familiei, Anna a început o discuție despre căutarea lor comună de joburi.

„I-a spus că are un post pentru amândoi la centrul medical, deoarece clinica se extinde”, a explicat el.

Cei doi au menținut o relație la distanță, călătorind împreună prin lume, astfel că această oportunitate profesională le-a oferit șansa perfectă de a locui, în sfârșit, împreună.

„Eram puțin nesiguri cum vor evolua lucrurile pe termen lung, eu fiind în Anglia și ea în Austria. La un moment dat, Anna urma să vină în Anglia, dar după Brexit a devenit foarte dificil să obțină o viză. Pentru mine a fost mult mai ușor să obțin o viză pentru Austria, mai ales că aveam deja un loc de muncă asigurat”, a mai spus Tamer.

Tamer s-a mutat în Austria de Jos, în aprilie 2025, stabilindu-se în satul natal al Annei. Așezarea este situată în mijlocul unei păduri, are o singură stradă și un singur restaurant, administrat chiar de părinții Annei. Și, în timp ce părinții ei locuiesc deasupra localului, ei dețin și o proprietate în apropiere, pe care le-au pus-o la dispoziție Annei și lui Tamer la un preț redus.

Cei doi au analizat și variante de închiriere mai aproape de locul de muncă, descoperind că un apartament cu trei dormitoare costă aproximativ 800 de lire sterline pe lună, un contrast puternic față de cele 1.300 de lire pentru un apartament cu un dormitor pe care Tamer îl avea în vedere la Londra.

Cheltuielile pentru alimente s-au redus considerabil

Cumpărăturile săptămânale ajung la aproximativ 50 de lire, față de cele 100 de lire pe care Tamer le cheltuia în capitala britanică. Totuși, orice ieșire la cinema sau la o cafenea presupune un drum de 25 de minute cu mașina, astfel că timpul lor liber este petrecut în principal la plimbări prin natură sau urmărind meciuri de fotbal acasă.

Tamer lucrează acum ca tehnician ortodont digital, iar Anna este manager de birou la același centru medical. Satul izolat este complet diferit de Londra natală a lui Tamer, dar călătoriile sale anterioare în zone retrase l-au ajutat să se adapteze.

Totuși, el recunoaște că singurătatea poate deveni uneori copleșitoare, mai ales în timpul plimbărilor în care nu întâlneşte pe nimeni.

„Îmi lipsesc familia și pisica. Sora mea tocmai a născut și mi-ar plăcea să fiu mai mult în preajma copiilor, ca unchi”, a mărturisit acesta.

Totodată, el a subliniat și dificultatea barierei lingvistice după mutarea în Austria, explicând că adesea recurge la gesturi pentru a comunica cu colegii de muncă.

„Am făcut patru sau cinci luni de cursuri și nu simt că am făcut un progres real”, a recunoscut el.

Cu toate aceste provocări, însă, Tamer și Anna sunt mulțumiți de viața lor în locuința izolată, iar Tamer intenționează să își prelungească viza la expirare, potrivit Mirror.co.uk.

