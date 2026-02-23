Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”

Valul de ninsori care s-a abătut peste România în ultimele zile readuce în discuție siguranța pe drumurile acoperite de zăpadă. Întrebarea pe care toți șoferii și-o pun în ultima vreme este dacă anvelopele all-season sunt o soluție sigura iarna aceasta. Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat recent riscurile asociate acestora și recomandările pentru șoferi în podcastul ProMotor.

Ce riscuri aduc anvelopele all-season iarna

”Ce să facă cei cu anvelope all-season? Să stea acasă! De ce să stea acasă?! … E o poveste cu all-season. Este ca și cum aș purta o geacă subțire și mi-aș dori să-mi fie bine cu ea atât iarna, cât și vara.

Bineînțeles că iarna la -10° voi tremura de frig, iar vara la 40° voi fi sufocat de căldură, dar voi avea și o perioadă de primăvară, de toamnă, când îmi va fi bine cu geaca aia subțire”, a explicat Titi Aur.

Diferența dintre cauciucul natural și compușii sintetici

Titi Aur a explicat și rolul cauciucului natural versus compușii sintetici. ”Dacă acum 10-15, 20 de ani existau anvelope relativ bune și iarna și vara, este pentru că se folosea foarte mult cauciuc natural. Cauciucul natural este varianta cea mai bună ca să ai o anvelopă eficientă”, a spus el.

În episoadele de viscol, polei și temperaturi negative persistente, anvelopele dedicate de iarnă oferă un nivel suplimentar de siguranță esențial pentru evitarea accidentelor.

Recomandările autorului: