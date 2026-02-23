Prima pagină » Știri externe » Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie

Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie

23 feb. 2026, 21:11, Știri externe

Un accident rutier a provocat moartea a 19 persoane în Nepal. Un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-o prăpastie, rezultând și 25 de răniți.

Printre pasagerii care și-au pierdut viața se află și un britanic de 24 de ani.

Accidentul s-a petrecut în Dhading, pe 23 februarie 2026, potrivit Al Jazeera.

Autobuzul a căzut de pe autostrada Prithvi în prăpastia montană, lângă râul Trishuli. Poliția investighează incidentul.

Accidentele rutiere cu autobuze au devenit tot mai frecvente pe șoselele Nepalului.

