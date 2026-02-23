Un accident rutier a provocat moartea a 19 persoane în Nepal. Un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-o prăpastie, rezultând și 25 de răniți.

Printre pasagerii care și-au pierdut viața se află și un britanic de 24 de ani.

Accidentul s-a petrecut în Dhading, pe 23 februarie 2026, potrivit Al Jazeera.

Autobuzul a căzut de pe autostrada Prithvi în prăpastia montană, lângă râul Trishuli. Poliția investighează incidentul.

Accidentele rutiere cu autobuze au devenit tot mai frecvente pe șoselele Nepalului.