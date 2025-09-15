Prima pagină » Diverse » Un britanic și iubita sa, româncă, au fost surprinși de gondolieri în timp ce se SCĂLDAU în apele Veneției. Ce le-au făcut polițiștii

Un britanic și iubita sa, româncă, au fost surprinși de gondolieri în timp ce se SCĂLDAU în apele Veneției. Ce le-au făcut polițiștii

15 sept. 2025, 21:21, Diverse
Un britanic și iubita sa, româncă, au fost surprinși de gondolieri în timp ce se SCĂLDAU în apele Veneției. Ce le-au făcut polițiștii
FOTO - Caracter ilustrativ

Un britanic de 35 de ani și iubita sa, româncă, au fost surprinși în timp ce intrau în apă în Veneția. Aceștia au fost observați de niște gondolieri de la stația San Vidal, pe 11 septembrie, care au alertat imediat Poliția Locală.

O patrulă a ajuns în câteva minute la fața locului și, cu ajutorul asistenței ambarcațiunii de serviciu, i-a identificat pe cei doi indivizi și, înainte de a-i evacua din Centrul Istoric, i-au amendat – în conformitate cu Regulamentul Poliției și Securității Urbane, care interzice îmbăierea de-a lungul canalelor din centrul istoric .

Ambii au fost amendați cu 350 de euro și li s-a ordonat să părăsească centrul istoric al Veneției pentru 48 de ore, alături de o amendă suplimentară de 100 de euro. Ordinul, care a intrat în vigoare imediat, le-a pus capăt efectiv vacanței.

Turiștii, rezidenți ai Marii Britanii, au fost surprinși scufundându-se în apele Canalului Grande și Rio di San Vidal, în apropierea stației de gondolă, chiar sub fostul Consulat Britanic, scrie presa din Italia, citată de B1 TV.

„Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru raportarea la timp, care au permis Poliției noastre Locale să intervină imediat. Angajamentul administrației orașului este de a combate ferm comportamentul lipsit de respect și necivilizat, deoarece protejarea Veneției înseamnă apărarea demnității unui oraș unic și asigurarea decenței atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatori”, a comentat consilierul pentru Securitate, Elisabetta Pesce.

Aproximativ 30 de milioane de turiști vizitează orașul în fiecare an, majoritatea excursioniști de o zi – care vin din regiunea Veneto – sau alții care provin de pe vase de croazieră.

Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune
Cancan.ro
Vești proaste pentru Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului: Nu scapă, să nu se ascundă!
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
FOTO Revoluția generației Z care răscolește un continent. Ce se întâmplă în Asia
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Cum a ajuns o femeie de 64 de ani să se căsătorească cu un bărbat care are jumătate din vârsta ei: „Mama lui este mai tânără decât mine”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Noul plan al lui Călin Georgescu. Ar vrea să preia AUR de la George Simion. Cum își va schimba discursul
Evz.ro
Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Ce efect ar putea avea obiectele interstelare precum 3I/ATLAS în jurul stelelor tinere?
POLITICĂ Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi
22:55
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi
POLITICĂ Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui
22:42
Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui
ACTUALITATE Începutul anului școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL
22:25
Începutul anului școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL
INEDIT Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite
22:09
Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
UPDATE Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spațiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile
21:59
Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spațiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile