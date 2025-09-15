Un britanic și iubita sa, româncă, au fost surprinși de gondolieri în timp ce se SCĂLDAU în apele Veneției. Ce le-au făcut polițiștii

Un britanic de 35 de ani și iubita sa, româncă, au fost surprinși în timp ce intrau în apă în Veneția. Aceștia au fost observați de niște gondolieri de la stația San Vidal, pe 11 septembrie, care au alertat imediat Poliția Locală.

O patrulă a ajuns în câteva minute la fața locului și, cu ajutorul asistenței ambarcațiunii de serviciu, i-a identificat pe cei doi indivizi și, înainte de a-i evacua din Centrul Istoric, i-au amendat – în conformitate cu Regulamentul Poliției și Securității Urbane, care interzice îmbăierea de-a lungul canalelor din centrul istoric .

Ambii au fost amendați cu 350 de euro și li s-a ordonat să părăsească centrul istoric al Veneției pentru 48 de ore, alături de o amendă suplimentară de 100 de euro. Ordinul, care a intrat în vigoare imediat, le-a pus capăt efectiv vacanței.

Turiștii, rezidenți ai Marii Britanii, au fost surprinși scufundându-se în apele Canalului Grande și Rio di San Vidal, în apropierea stației de gondolă, chiar sub fostul Consulat Britanic, scrie presa din Italia, citată de B1 TV.

„Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru raportarea la timp, care au permis Poliției noastre Locale să intervină imediat. Angajamentul administrației orașului este de a combate ferm comportamentul lipsit de respect și necivilizat, deoarece protejarea Veneției înseamnă apărarea demnității unui oraș unic și asigurarea decenței atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatori”, a comentat consilierul pentru Securitate, Elisabetta Pesce.

Aproximativ 30 de milioane de turiști vizitează orașul în fiecare an, majoritatea excursioniști de o zi – care vin din regiunea Veneto – sau alții care provin de pe vase de croazieră.